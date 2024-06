Předání žezla? Thornton oznámil výběr Celebriniho. Úžasný člověk, říká

Žádné překvapení, výběr Macklina Celebriniho z prvního místa nikoho nešokoval. San Jose díky němu získává velkou naději do budoucna. Výběr navíc obstaral legendární Joe Thornton, kruh se tak dokonale uzavřel.

K oznámení volby číslo 1 povolalo San Jose Sharks Joea Thorntona, který za klub odehrál 15 sezon.

Osmnáctiletý centr tak mohl zamířit na pódium, aby si poprvé oblékl dres Sharks se svým jménem a číslem 71 na zádech. Pak už ho čekal večer plný rozhovorů, focení a autogramiád, než se po více než dvou a půl hodinách opět se svou rodinou objal v apartmá San Jose. "Je to úžasné," řekl Celebrini. "O tomhle to celé je, vidět svou rodinu a oslavovat vše s lidmi, kteří vás sem dostali."

Ochranou ruku nad ním bude držet právě Thornton, který ví, co to obnáší. V roce 1997 ho totiž vybral Boston Bruins jako jedničku draftu. "Ještě si promluvíme, určitě," řekl Thornton. "Tenhle den si musí užít, je to jeho den.“

Celebrini označil Thorntona, který je s 1539 body (430 gólů a 1109 asistencí) na 14. místě v historii NHL, za legendu hokeje i Sharks. "Je to prostě úžasný hráč a člověk," usmál se. "Bylo to dost výjimečné, že tam byl, aby to oznámil."

Zdá se, že San Jose buduje zářnou budoucnost ve středu s Celebrinim a Willem Smithem, dalším centrem, který byl vybrán jako číslo 4 v draftu 2023.

Celebrini dovršil 18 let až 13. června, přesto v letošní sezóně nasbíral v dresu Bostonské univerzity 64 bodů (32 gólů a 32 asistencí) v 38 zápasech a stal se nejmladším hráčem, který získal Hobey Baker Award, každoročně udělovanou nejlepšímu mužskému hokejistovi NCAA.

Smith podepsal 28. května vstupní smlouvu poté, co v letošním ročníku jako nováček na Boston College vedl celou NCAA se 71 body (25 gólů, 46 asistencí) ve 41 zápasech.

"Je to super, protože si tak trochu budujete tým do budoucna," dodal Celebrini. "Máme mladé jádro, které je výjimečné, a mám pocit, že se věci ubírají správným směrem a jdou správnou cestou. Nemůžu se dočkat, až uvidím, kam se dostaneme."

