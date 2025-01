Predátoři brzdí zájemce: O'Reilly není na prodej bez pořádné nabídky

Pokud se Nashville Predators rozhodnou v této sezoně vyměnit Ryana O'Reillyho, bude to jedině podle podmínek zkušeného útočníka. Navzdory slabé bilanci týmu 13-22-7 po 42 zápasech, která jej nechává 15 bodů od play-off, si klub stanovil přísná kritéria pro případný přestup své hvězdy.

Podle Elliotte Friedmana ze Sportsnet si Predators O'Reillyho chtějí udržet.

„Nashville by ho nejraději udržel, protože ho vidí jako lídra na ledě i mimo něj, zvláště když začnou po této sezoně dávat tým znovu dohromady,“ prohlásil Friedman během pořadu Hockey Night in Canada. „Nicméně jsou ochotni uvažovat o jeho přestupu za dvou podmínek. Zaprvé: nabídka musí být skutečně vzrušující. Zadruhé: musí to být něco, s čím by O'Reilly souhlasil.“

Třiatřicetiletý O'Reilly nadále ukazuje své kvality. V této sezoně si v 16. roce své kariéry připsal 12 gólů a 13 asistencí, což z něj činí atraktivní možnost pro týmy hledající zkušeného hráče do útočných řad.

Přestože jeho čtyřletá smlouva na 18 milionů dolarů, podepsaná před dvěma léty, neobsahuje žádnou ochrannou klauzuli proti výměně, Predators se rozhodli s ním jednat, jako by taková klauzule existovala.

„Slyšel jsem, že Predators říkají ostatním týmům: ‚I když v jeho smlouvě není ochranné ustanovení, jednáme s ním tak, jako by měl klauzuli o zákazu přestupu,‘“ uvedl Friedman.

O'Reilly si loni v Nashvillu připsal 26 gólů a 69 bodů, když nastoupil do všech 82 zápasů. Se Stanley Cupem, Lady Byng Trophy, Selke Trophy i Conn Smythe Trophy patří mezi nejuznávanější hráče v NHL, což jen zvyšuje jeho hodnotu na trhu.

Přesto se zdá, že O'Reilly nemá zájem odejít. „Podle mých informací O'Reilly nenaznačil, že by chtěl změnit působiště,“ dodal Friedman.

I když se Predators víceméně celý ročník výsledkově trápí, O'Reilly je stále klíčovou postavou v šatně.

„O'Reilly je pro nás nepostradatelný. Chceme ho udržet jako pilíř našeho týmu,“ zní z Nashvillu.

Share on Google+