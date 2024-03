Predators černým koněm play off? Útok válí, tým děkuje Brunetteovi

Čtyři různí hráči Predators se v noci proti Winnipegu gólově prosadili a Juuse Saros opět hvězdil. Výsledkem byla výhra nad Winnipegem Jets 4:2. Nashville tak prodloužil svou bodovou sérii na 13 zápasů (11-0-2). Z ročníku, kdy se mělo přestavovat, se stává sezona, ve které Preds mohou být černým koněm play off.

"Věděli jsme, že to bude důležitý zápas," řekl kapitán Predators Roman Josi. "Je to jeden z nejlepších týmů v lize a řekl bych, že jsme odehráli opravdu dobrý zápas. Hráli jsme rychle, byli jsme neúnavní a nedali jsme jim moc času. Byl to prostě skvělý zápas."

Vynikající byl i gólman Juuse Saros. Tradičně. "Dnes by si zasloužil čisté konto," dodal Josi. "Hrál neuvěřitelně, měl několik úžasných zákroků.“

"Když jsme ho potřebovali, byl tam pro nás," souhlasil Gustav Nyquist. Saros díky tomu prodloužil svou bodovou sérii na 10 zápasů (8-0-2) a stal se vedle Pekky Rinneho a Tomáše Vokouna třetím brankářem v historii Predators, který v tomto ohledu zaznamenal dvouciferné číslo.

Velkým strůjcem úspěchu je i trenér Andrew Brunette. Ten od svého prvního dne ve funkci trenéra klade důraz na rychlost a tempo v útoku.

Útok Predators je hbitější, rychlejší a pro soupeře mnohem nebezpečnější. Neustálý pohyb dělá obráncům soupeře velké problémy.

Preds zaznamenali nárůst počtu gólů na zápas na 3,18 z loňských 2,72 gólu. Oproti minulé sezoně jsou tedy v útoku téměř o půl gólu lepší. Pomohla k tomu Brunettova ofenzivní filozofie.

Nashville tedy tahá šňůru třinácti zápasů, ve kterých bodoval. Nicméně hned jedenáctkrát vyhrál, což je obdivuhodné. A to proti Las Vegas, Los Angeles, Coloradu nebo naposledy Winnipegu.

Výsledkem je obrat sezony o 180 stupňů. Z odevzdané sezony je tak boj o play off. Ve své konferenci jsou Preds momentálně šestí s 80 body.

