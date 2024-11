Predators vyhazují první kola oknem. Dalším zbytným se stal Fabbro

Dante Fabbro, Eeli Tolvanen a Yaroslav Askarov. Co mají tihle tři společného? Všichni byli vybráni Nashvillem v draftu v prvním kole, všech se ale Predators zbavili. Prvně zmiňovaný skončil v sobotu na waiver listině, další dva už v klubu nejsou.

Dante Fabbro je dlouho let kandidátem na výměnu a zdá se, že by mohl být na odchodu, i když ne prostřednictvím výměny. Umístěním na waiver listinu dává tým najevo svůj nezájem a hráče si mohou stáhnout zbylé týmy – jako tomu bylo v případě Tolvanena, který hraje za Seattle.

Zpět ale k šestadvacetiletému obránci, který vypadal jako stálice v zadních řadách Preds. V letech 2019 až 2022 odehrál tři sezony s průměrem přes 19 minut za večer, v ročníku 2021/22 dokonce zaznamenal průlomových 24 bodů, takže jeho tehdejší podpis za 2,4 milionu dolarů ročně vypadal jako výhodná koupě.

Od té doby se mu však už tolik nedařilo, herní čas klesal a v sezoně 2022/23 se snížil na 17:27 za zápas a v minulé sezoně ještě o další minutu méně. V letošním ročníku je to ještě horší. Když už se objevil v sestavě (hned osmkrát byl na tribuně), odehrál průměrně jen třináct minut.

Fabbro si v této sezoně vydělá 2,5 milionu dolarů. Tuto cenu by těžko vzalo několik týmů s omezeným prostorem pod stropem, ale i tak je možné, že by Fabbro mohl být chtěný.

Kupříkladu tým v přestavbě by to s ním mohl zkusit, aby zjistil, zda stojí za to ho udržet delší dobu, nebo aby se pokusil zvýšit jeho hodnotu a pak ho s blížící se uzávěrkou přestupů.

S více než 300 zápasy v NHL na kontě by mohl být pro některé týmy, které hledají zkušenosti do zadních řad, cennou posilou.

Novinář Elliotte Friedman vidí situaci takto: „Fabbro s největší pravděpodobností nebude vyžádán z waivers kvůli jeho platu, pro týmy je to dost peněz. Je k dispozici na výměnu, nicméně Preds doufají, že dostane více herního času v AHL a týmy si ho lépe prohlédnou.“

