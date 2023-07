Předávání zkušeností v Chicagu! Perry se těší na spolupráci s Bedardem

Corey Perry šel během letošního léta o dům dál. Z Tampy se přesunul do Chicaga, aby mohl na podzim začít svou 19. sezonu v NHL. Během působení v organizaci Blackhawks však bude mít na starost především mladé pušky v čele s Connorem Bedardem.

Corey Perry poprvé naskočil do NHL v říjnu roku 2005 v dresu Anaheimu. Tehdy šlo ještě o organizaci Mighty Ducks, která si kanadského útočníka vybrala v prvním kole v roce 2003. Dres Ducks oblékal neuvěřitelných čtrnáct sezón, během kterých zvedl jedou nad hlavu Stanley Cup.

Bedard měl jen pár měsíců, když se Perry poprvé proháněl po kluzištích v NHL a nyní se oba setkají v jednom celku.

„Jsem nadšený z této příležitosti a samozřejmě i z toho, že Connor přichází a je takovým hráčem, jakým je. Sledoval jsem mnoho jeho zápasů, zejména na mistrovství světa juniorů, takže úplně chápu, jak moc vzrušující je pro Blackhawks mít takového hráče,“ svěřil se Corey Perry pro web nhl.com.

Osmatřicetiletý Kanaďan za poslední roky vyměnil několik dresů. Jednu sezonu strávil v Dallasu, další v Montrealu a poslední dvě hrál za Tampu. Blesky během výběru talentů vyměnily práva na Perryho za volbu v draftu 2024 a zkušený útočník hned následující den podepsal jednoletou smlouvu na čtyři miliony dolarů.

Kromě něj do organizace Blackhawks přibyli další dva zkušení mazáci, Nick Foligno a Taylor Hall, kteří byli do Chicaga posláni z Bostonu. I tito dva zkušení hokejisté by měli pomoci mladým puškám, které si chce Chicago do budoucna vychovat.

„Moje úloha asi nebude jim něco ukatovat na ledě. Na mě spíš bude, abych klukům pomohl v šatně, jednoduše abych byl dobrý spoluhráč. Jen se budu snažit Bedardovi pomáhat s každodenními věcmi. Budu se snažit, aby věděl, co má dělat, kam má jít, aby chodil včas. Všechny tyhle věci. Pak se to v průběhu sezóny projeví i na ledě,“ domnívá se zkušený Kanaďan.

Perry zároveň poodhalil, že ještě vůbec nepřemýšlel o konci kariéry a pořád žije hokejem. Nyní však bude především důležitou oporou pro mladíky v Chicagu, a to včetně Connora Bedarda.

„Tato liga rozhodně není snadná. Když do ní Connor přijde v osmnácti letech, čeká ho něco, co ještě nezažil, hra proti dospělým mužům, která je oproti juniorce hodně odlišná,“ uzavřel člen Triple Gold Clubu.

