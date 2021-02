Představí se nejlepší týmy Centrální a Severní divize. Celkově bude k vidění sedm zápasů

Fanoušci kanadsko-americké NHL se mohou těšit na další porci utkání. Už hodinu před půlnocí bude vhozeno úvodní buly v domácích arénách Floridy a Tampy. Další zápasy začnou až nejdříve hodinu po půlnoci a celý noční program uzavře střet St. Louis s rozjetými Los Angeles, který začne ve 3:30.

23:00 Florida Panthers – Dallas Stars

Zápas Floridy a Dallasu bude k vidění teprve podruhé v letošním ročníku. V prvním případě zvítězili poměrem 3:1 Panteři. Domácí celek prožívá výborná vstup do sezóny a po sedmnácti zápasech se Panteři nacházejí s šestadvaceti body na první pozici Centrální divize. Dallas naopak vstoupil do nového ročníku poměrně rozpačitě, navíc musel kvůli potížím s počasím v Texasu několik svých utkání přeložit. Stars se se čtrnácti body nacházejí na sedmé pozici divize, ale je nutno dodat, že mají odehráno teprve třináct utkání. Nicméně parta okolo Jamieho Benna čeká už šest zápasů na plný bodový zisk. S marodkou jsou na tom hůře hosté, kterým by měl v tomto utkání chybět například Tyler Seguin nebo Alexandr Radulov.

23:00 Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes

Souboj Blesků a Hurikánů bude k vidění počtvrté v letošním ročníku. Ve vzájemné bilanci jsou o chlup lepší hokejisté Caroliny, jelikož si připsali prémiový bod v prodlužovaném utkání, po šedesáti minutách si pak oba celky připsali jednu výhru. V tabulce jsou na tom obě mužstva velmi podobně. Blesky na svém kontě mají šestnáct utkání s dvaceti třemi body, Hurikáni potom o utkání a dva body více. Oběma týmům to v současné chvíli stačí na to, aby se nacházely na postupových příčkách do play off. Mírně lepší formu má Carolina, která z posledních pěti utkání prohrála dvakrát, Tampa si připsala o jednu prohru více. Hostům bude v utkání ještě stále chybět český brankář Petr Mrázek.

01:00 Philadelphia Flyers – New York Rangers

Střet Letců s Jezdci se uskuteční teprve podruhé v tomto ročníku. První utkání dospělo až do nájezdů, ve kterých byli úspěšnější Newyorčané. V tabulce Východní divize se jedná o sousedy na pátém, respektive šestém místě. Oba celky spojuje to, že do tohoto utkání nezasáhne hned několik klíčových hráčů z obou táborů. U domácích se jedná například o Travise Konecnyho, Oskara Lindbloma, Scotta Laughtona nebo třeba Jakuba Voráčka, v táborů hostů pak o Kaapa Kakka, Jacoba Troubu, Filipa Chytila nebo Artěmije Panarina, který do utkání nezasáhne z osobních důvodů. Současnou formu mají lepší Jezdci, kteří budou chtít navázat na předchozí dvě vyhraná utkání.

01:00 Toronto Maple Leafs – Calgary Flames

Druhým zápasem, který začne v jednu hodinu ranní, bude utkání mezi Torontem a Calgary, které bude k vidění počtvrté v probíhající sezóně. Ve dvou z předchozích třech případů byli úspěšnější hokejisté Maple Leafs, kteří se nacházejí na špici Severní divize a také celé NHL. Na kontě mají už rovných třicet bodů, což je o jedenáct více, než má jejich dnešní soupeř z Calgary. Plameny se nacházejí na páté pozici divize se ztrátou tří bodů na Montreal. Hosté by jistě rádi navázali na poslední utkání, ve kterém zvítězili právě na ledě Toronta poměrem 3:0. Lepší formou disponují domácí, kteří si v posledních pěti utkáních připsali sedm bodů, hosté poté pouze čtyři. Domácí celek sužuje poměrně výrazně marodka. Do zápasu by neměli zasáhnout Joe Thornton, Jake Muzzin, Wayne Simmonds. Zranění jsou také dva brankáři – Frederik Andersen a Jack Campbell.

03:00 Arizona Coyotes – Anaheim Ducks

Počtvrté v sezóně se fanoušci dočkají souboje mezi Arizonou a Anaheimem. Lepší vzájemnou bilanci mají domácí, kteří byli z předchozích tří případů dvakrát úspěšnějším, avšak všechna utkání skončila pouze o jednu branku. V tabulce se oba celky nacházejí na nepostupových příčkách, avšak lépe jsou na tom přece jen domácí, kteří mají na kontě devatenáct bodů po osmnácti zápasech. Hosté se nacházejí na samotném dně Západní divize s patnácti body a nedá se očekávat velký posun dopředu v letošním ročníku. V týmu Ducks je však hned několik mladých šikovných hráčů, kteří by se mohli v dalších sezónách ukazovat v lepším světle, ale kdo ví. Hokejisté Coyotes získali z posledních pěti střetnutí šest bodů, Anaheim pouze dva.

03:00 Colorado Avalanche – Minnesota Wild

Dalším utkáním, jehož úvodní buly bude vhozeno krátce po třetí hodině ranní, bude souboj Colorada a Minnesoty. Týmy se vzájemně utkají počtvrté, přičemž úspěšnější v předchozích třech případech byli hokejisté Laviny, kteří si v těchto zápasech připsali pět bodů. Začátek sezóny však vyšel oběma celkům poměrně dobře. Obě mužstva mají shodně odehraných patnáct utkání, přičemž Colorado má na svém kontě slušných devatenáct bodů, hosté poté o bod méně. Současná forma hovoří příznivěji pro hokejisty Wild, kteří budou vyhlížet čtvrtou výhru v řadě, domácí nezvládli poslední utkání pod širým nebem, ve kterém podlehli Golden Knights poměrem 3:0.

03:30 St. Louis Blues – Los Angeles Kings

Hokejový program dnešní noci zakončení duel mezi hokejisty Blues a Kings. Mužstva se střetnou taktéž počtvrté sezóně, přičemž dvakrát byli z předchozích tří zápasů úspěšnější hosté, kteří vyhráli na ledě St. Louis poměry 3:0 a 6:3. Oba celky se nacházejí na příčkách Západní divize, které zaručují postup do play off. Bluesmani mají na kontě dvaadvacet bodů za devatenáct utkání, hosté potom devatenáct bodů po sedmnácti zápasech. Aktuální forma však hovoří lépe pro hosty, kteří po pěti prohrách v řadě trochu překvapivě předvedli naopak pět vítězství za sebou. Domácí celek bude čelit třetí porážce v řadě, když poslední dvě utkání na domácím ledě proti Los Angeles a San Jose nezvládli. Domácí navíc budou v dnešním zápase postrádat velké množství hráčů. Zranění jsou například Vladimir Tarasenko, Tyler Bozak, Robert Thomas, Jaden Schwartz, Colton Parayko nebo Ivan Barbašev.

