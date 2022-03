Předzvěst série play off? Rangers se utkají s Penguins, hrát se bude i na dalších stadionech

V noci z pátku na sobotu se hokejovým fanouškům představí deset celků kanadsko-americké NHL. První dva duely započnou o půlnoci, přičemž souboj Jezdců z New Yorku a Tučňáků z Pittsburghu bude největším lákadlem nočního programu. Oba celky se rovněž mohou proti sobě utkat v prvním kole play off v rámci Metropolitní divize.

V zápase mezi Buffalem a Washingtonem by mělo být o favoritovi jasno. Nicméně hokejisté Sabres jsou v poslední době nečekaně ve formě, když v posledních šesti zápasech prohráli pouze jednou na ledě Oilers. Hráči Capitals by si play off už neměli nechat utéct, nicméně poslední dvě utkání se jim nepodařily, a tak parta okolo Alexandra Ovečkina doufá v brzký návrat na vítěznou vlnu.

Lákadlem dnešní noci bude střet v Madison Square Garden, kde se domácí Jezdci z New Yorku utkají s Tučňáky z Pittsburghu. Oba tyto celky dělí v tabulce jen tři doby a je pravděpodobné, že se bude jednat také o soupeře v prvním kole play off.

V současné chvíli mají oba celky téměř totožnou formu, když zvítězily v šesti z posledních deseti utkáních. Obě mužstva taktéž v závěru přestupového období do svých řad získala zajímavá jména. Do New Yorku se stěhovali Andrew Copp, Justin Braun nebo Tyler Motte a do Pittsburghu útočník Rickard Rakell.

Zabrat musí hokejisté Winnipegu, kteří jistě nejsou s jedenáctou pozicí v Západní konferenci spokojení. K branám play off jim však schází pouze pět bodů, takže při pravidelném získávání bodů se do vyřazovací fáze ještě mohou v pohodě dostat. Dnešním soupeřem pro ně budou hokejisté Blue Jackets, kteří na osmou příčku na východě ztrácí propastných třináct bodů.

Vítězství se střídají s prohrami, taková je momentální forma hokejistů Flames, kteří se však v tuto chvíli nacházejí na pohodlné druhé pozici v Západní konferenci. To Arizona má úplně jiné starosti, když je v podstatě celý ročník na samotném dnu ligy.

Colorado si může v souboji proti Philadelphii upevnit první příčku v celé NHL. Zatím hokejisté Avalanche už v podstatě nemohou chybět v letošním play off, tak naopak Letci už jsou pryč ze hry o nadstavbu. V posledních dnech se navíc právě z tohoto celku stěhoval dlouholetý kapitán Claude Giroux.

Kompletní program:

00:00 Buffalo Sabres – Washington Capitals

00:00 New York Rangers – Pittsburgh Penguins

01:00 Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets

02:00 Calgary Flames – Arizona Coyotes

02:00 Colorado Avalanche – Philadelphia Flyers

