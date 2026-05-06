Přehlížená superstar na odchodu? Robertson má blíž k přestupu než ke kontraktu

23. června 16:00Tomáš Zatloukal
Říká o něm, že je pro dallaské vedení nejvyšší prioritou. Generální manažer Jim Nill si ale zároveň uvědomuje realitu. Vnímá tíživost situace Stars ohledně platového stropu. Přemítá nad jeho vysokými finančními požadavky. Nepřehlíží fakt, že nemá podepsaného ani dlouholetého kapitána Jamieho Benna. A tak je možné, že se nakonec pod tíhou okolností rozhodne zkušený funkcionář Jasona Robertsona zřeknout.
213 gólů.
Tolik tref má Robertson od svého vstupu do NHL 13. února 2020. Napříč ligou to stačí na 14. místo, přičemž je pouhých pět zásahů od top 10.
V bodech je dokonce dvanáctý.
Jména před ním? Machr vedle machra, kromě Kylea Connora čistokrevné superhvězdy. Úctyhodné jsou i maxima Američana s filipínskými kořeny – 109 punktů, 46 branek. Přesto je opomíjeným, případně zbytným fovardem.
Nejkřiklavěji to bylo znát při olympiádě, ač k dispozici nebyl produktivnější krajan, „Robo“ zůstal doma. A teď možná bude vynechán z budoucnosti Dallasu.
Takhle komentuje aktuální vývoj u Hvězd Darren Dreger z TSN: „Je pravděpodobnější, že Robertsona vymění, než že to neudělají. Neříkám, že se tak určitě stane, ale je to pravděpodobnější než opak.“
K tomu Dreger nadhazuje: „Jaká protihodnota by za něj byla spravedlivá?“
Tuze zajímavá otázka. Robertson případně bude od 1. července RFA. Volný hráč s omezením. (Nejen) v tom se liší jeho případ od Bradyho Tkachuka.
Přesto lze mluvit o potenciálním balíčku, který si s tím obětovaným za mladšího ze synů „Big Walta“ téměř v ničem nezadá. Spekuluje se až o dvou prvních rundách, hotovém hráči a dalším či dalších výběrech v pozdějších kolech.
Nill nebude chtít jen drafty, nehodlá ustoupit z ambice dobýt Stanley Cupu, trojnásobný držitel ceny pro nejlepšího GM NHL jistě ukáže o schopného útočníka do prvních dvou, případně tří útoků.
Proslýchá se, že je skutečně připravený naslouchat.
Možná si říkáte, že by bylo pro kluby jednodušší si počkat, zda se Robertson s Dallasem do začátku července nedohodne. V případě nezdaru vyjednáváních, které Dreger označuje za velmi náročná, by šel starší z hokejových bratrů přivábit přes nabídkovou listinu.
Jenže kompenzace za úspěšný offer-sheet by, s ohledem na Robertsonovy mzdové nároky, nebyla zrovna skromná – čtyři volby v úvodním kole draftů.
To už je výrazný zásah do klubové budoucnosti. Zájemce by musel být opravdový střelec.
Za svou kuráž by ovšem dostal podobně ryzího kanonýra.