Přejmenujte Hertlovku! S mazáckou fintou opět čaroval Tkachuk, už počtvrté

Pro tu fintu se mezi českými fanoušky (obzvláště těmi, co nepamatují Roberta Kyselu) vžilo označení "Hertlovka". Podle gólu, kterým Tomáš Hertl kdysi okouzlil NHL, ukončil kariéru gólmana Martina Birona a rozohnil komentátora Dona Cherryho. V jednoznačném mači si při brejku prostrčil hůl mezi nohama a vymetl pavučinu v brance newyorských Rangers. Matthew Tkachuk, jeden z tahounů calgarských Flames, o víkendu zase jednou potvrdil, že historie se ráda opakuje.

Plameny vedly 5:0, když Tkachuk zpracoval centr před brankou Jezdců.

Klidně mohl zvolit tuctové řešení a prostě jen plácnout do puku. Případně se pokusit o rychlou kličku. Místo toho ale přišel s řešením, jímž už nějaký ten pátek straší gólmany po celé lize. Otočil se, protáhl si hůl mezi nohama a poslal kotouč pod víko.

Pokořený brankář Igor Šesťjorkin působil zaskočeně, ba šokovaně. "Přišlo mi to jako nejlepší varianta," vysvětlil Tkachuk, proč sáhl po originálním zakončení. "Zvýšil jsem na 6:0, takže ten gól neměl nějaký zásadní význam," neprsil se svou trefou zbytečně.

Možná mu hlavou bleskla vzpomínka na to, jak Hertla za stejný fígl proti stejnému soupeři před lety zpražil nekompromisní a uštěpačný Cherry. Tomu se nelíbilo, že český hračička vytáhl pohlednou finesu za rozhodnutého stavu.

Tkachuk se blýskl tímto manévrem (v různých obměnách) v NHL už počtvrté.

Jak prozradil calgarský "kasař" Jacob Markström, rtuťovitý forvard s náramně šikovnýma rukama střelu s hokejkou mezi nohama pravidelně trénuje. "A nikdy mu to nevychází," popíchl Tkachuka na tiskové konferenci po výhře nad New Yorkem.

Samozřejmě šlo o žert. Zafungoval, přítomní novináři se hlasitě smáli. O pár desítek minut dřív nejen oni obdivně žasli. Tkachukovy kejkle se jen tak neokoukají a pokaždé obletí hokejový svět. Platí to i tentokrát, o jeho gólu se píše všude, kde NHL není nerozluštitelnou zkratkou.

Pokochejte se nad dalšími třemi Tkachukovými, jak by řekli za velkou louží, "between the legs" góly.

Poprvé s ním syn legendárního kanonýra Keitha zaujal na začátku roku 2019. To když při přesilové hře překonal Robina Lehnera, toho času v kleci NY Islanders, a nevšední cestou otevřel skóre.

V témže kalendářním roce takhle dokonce rozhodl prodloužení, proti Nashvillu! "Kandidát na branku sezony," psala média. Tkachuk se ocenění nakonec nedočkal, slavil Connor McDavid.

Potřetí naservíroval vyhlášený bojovník svou specialitu loni v únoru, shodou okolností proti San Jose s Hertlem. Při přesilové hře, za stavu 4:2. Až teď, napočtvrté, si dovolil libůstku za situace, kdy neřešila vůbec nic. I tak stála za to, viďte?

