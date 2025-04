Překonat Gretzkyho gólem do prázdné? Ne, takhle to nechci, odmítl Ovečkin

Ještě před pár dny povídal: "Gól jako gól." V kariéře navíc už nasázel 65 kotoučů do opuštěné klece, v čemž je rekordmanem NHL. Hlavně v posledních letech mu pomohly v honu za Waynem Gretzkym. Jenže překonat slavnou "99" střelou do prázdné? To je pro Alexe Ovečkina odlišný případ, jiná záležitost. Přišlo by mu to nepatřičné, na 895. trefu chce dosáhnout tak, jak se podle něj sluší a patří. Pokořením soupeřova gólmana.

Jednou ranou mohl brát mnohé.

Samostatné první místo v dějinách NHL mezi kanonýry.

Další hattrick, už 34. v kariéře.

Ovace od domácího publika, které čítalo i vícero jeho příbuzných a přátel.

Ovečkin ovšem odmítl jít na led při chicagské hře bez brankáře. "Hned jsem Carbsovi (kouči Spenceru Carberymu) říkal: Takhle to udělat nechci," pověděl po výhře 5:3 nad Blackhawks Ovečkin.

"I kluci se mě ptali, jestli chci naskočit. Říkal jsem jim, Stromerovi (centru Dylanu Stromeovi) a Carlymu (obránci Johnu Carlsonovi), že si počkám," popisoval ruský šutér situaci na washingtonské střídačce.

Carbery se přece jen chtěl ujistit, zda kapitán Caps skutečně nemá zájem.

"Chtěl jsem mít jistotu, protože ve hře byl hattrick před našimi fanoušky, ale Alex mi zopakoval, že takhle dát 895. gól v NHL nechce," vrátil se k závěru mače Carbery.

"A já to oceňuju. Máme ještě šest duelů do konce základní části a on se chce osamostatnit coby rekordman tak, že propálí soupeřova gólmana," dodal.

Příležitost dostal ještě v partii s Černými jestřáby. Odehrál poslední minutu a půl třetí třetiny, to už byl mezi třemi tyčemi zpátky Spencer Knight po přesném zásahu do prázdné klece od Ryana Leonarda.

"Jsem za Lena šťastný, byl to jeho první gól v NHL. Ten kluk má před sebou velkou budoucnost," gratuloval mu Ovečkin.

Na Knighta, který se dlouho těšil pověsti "nový maskovaný supertalent", si potřetí nepřišel, byť šance v samotném finiši měl.

Když se pak celý chicagský mančaft po siréně sešikoval a rozjel se Ovečkinovi poblahopřát k vyrovnání Gretzkyho počinu, prohodil Knight směrem k Ovečkinovi s úsměvem: "Díky, že si mi nedal ten 895. gól."

Dobrá nálada panovala i na tiskové konferenci, kde byl přítomný i Wayne Gretzky. Toho zaskočilo, když slyšel, že Ovečkin odmítl zmíněnou šanci na zkompletování hattricku.

"To jsem nečekal. Já bral každou trefu, i ty do prázdné."

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+