Překvapení! Philadelphia ukončuje Johansenův kontrakt

Philadelphia Flyers v pondělí zařadila Ryana Johansena na waiver listinu, aby s ním mohla ukončit smlouvu z důvodu jejího podstatného porušení. Útočník přitom za klub neodehrál ani jeden zápas.

Flyers dle ligového webu nechtěli komentovat, o jaké porušení smlouvy se jedná.

Johansen za Philadelphii nikdy nehrál poté, co byl v březnu získán výměnou z Colorada Avalanche, a to kvůli zranění kyčle. Před výměnou měl 32letý borec na kontě 23 bodů (13 gólů a 10 asistencí) v 63 zápasech za Avs.

Flyers chtěli Johansena po výměně umístit na waiver listinu, ale kvůli zranění kyčle tak nemohli učinit.

Generální manažer Philadelphie Daniel Briere v červnu uvedl, že si není jistý, jak je na tom Johansen s rekonvalescencí po zranění.

„Kdyby byl zdravý, byl by v tréninkovém kempu a měl by šanci nám ukázat, co umí,“ řekl tehdy Briere. „Pokud ne a bude potřebovat operaci, bude si tím vším muset projít.“

Kurt Overhardt, Johansenův agent, v pondělí dodal, že jeho klient utrpěl vážné zranění, které vyžaduje operaci, a že Johansen v dobré víře spolupracoval s Flyers a lékaři třetí strany. Overhardt uvedl, že se obrátil na hráčskou asociaci NHL, aby ochránila práva jeho klienta.

Johansenovi zbývala jedna sezóna z osmileté smlouvy na 64 milionů dolarů (průměrná roční hodnota 8 milionů dolarů), kterou podepsal v červenci 2017 s Nashvillem Predators. V této sezóně by se do platového stropu Flyers započítávaly 4 miliony dolarů, Predators si totiž ponechali polovinu jeho platu, když ho loni v létě vyměnili do Denveru.

