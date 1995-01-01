Překvapení v Bostonu! Syn ikony zahodil kariéru do koše, budoucnost vidí jinde

13. července 13:00David Zlomek
Vedení Bostonu Bruins zažívá pořádně nečekaný veletoč a musí se smířit s tím, že jeden z jejich draftovaných talentů se na profesionální hokej vykašlal ještě předtím, než ho vůbec stihl okusit. Medvědi měli čas do 15. srpna, aby podepsali nováčkovskou smlouvu se svým výběrem z pátého kola draftu 2020 Masonem Langenbrunnerem, který letos na jaře dokončil svou závěrečnou sezonu na Harvardově univerzitě. Jenže...
Třiadvacetiletý obránce podle novináře Kevina Paula Duponta z deníku Boston Globe překvapil všechny kolem. Žádný podpis se totiž nekoná, a to v Bostonu ani nikde jinde. Mladík nečekaně definitivně pověsil ve 23 letech brusle na hřebík, aniž by odehrál jediné utkání mezi profesionály.
Langenbrunner přitom není žádným bezejmenným hráčem. Jde o syna dlouholeté hvězdy NHL a nyní už bývalého asistenta generálního manažera Bruins Jamieho Langenbrunnera.
Ačkoliv urostlý pravák sice v minnesotské Eden Prairie High School prokazoval ofenzivní záblesky, díky kterým si pak po draftu střihl ročník v juniorské USHL za Fargo Force, na univerzitě plnil spíše roli nenápadného dělníka sestavy.
Pravidelně překračoval hranici třiceti zápasů za sezonu a v posledním ročníku dokonce dělal kapitána, ale ve 130 utkáních posbíral celkově jen 26 bodů a pět záporných bodů v hodnocení plus/minus. Místo tvrdé dřiny o místo v NHL se tak rozhodl naplno využít svůj vysokoškolský titul z byznysu a rovnou se stal partnerem hned ve dvou začínajících start-upech.
Rodina Langenbrunnerových tak dává Bostonu kompletní sbohem, protože otec Jamie už v květnu po dlouhých jedenácti letech v managementu opustil kanceláře Bruins a zamířil do Nashvillu Predators coby speciální asistent nového generálního manažera Chrise MacFarlanda.