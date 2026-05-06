Překvapení v New Jersey! Ďáblové vyměnili Nemce do Calgary

23. června 21:54David Zlomek
Vedení New Jersey Devils se postaralo o velký obchod, když vyměnilo slovenského obránce Šimona Nemce do Calgary Flames. Společně s dvojkou draftu z roku 2022 míří do Kanady také trápící se útočník Maxim Tsyplakov. Nový generální manažer Devils Sunny Mehta za ně inkasoval dvě chráněné volby v prvních kolech draftu (od Vegas pro rok 2027 a od Colorada pro rok 2028), letošní volbu ve druhém kole a jednadvacetiletého zadáka Ettiena Morina.
Nemec po obtížném předminulém ročníku, kdy v základní části odehrál jen 27 zápasů a jeho maximem byl vítězný gól v prodloužení play-off, v nedávno uplynulé sezoně sice zaznamenal osobní maxima v podobě 11 gólů a 26 bodů, ale analytické modely u něj ukázaly defenzivní nedostatky.
Navíc si jako chráněný volný hráč žádal lukrativní smlouvu, k jejímuž podpisu podle zámořských zdrojů zatím nedošlo ani v rámci této výměny v Calgary.
Mehta se tak po svém nedávném nástupu na post generálního manažera rozhodl cenného beka raději zpeněžit. Využil k tomu obrovský přetlak v defenzivě, kde má New Jersey pod smlouvou jména jako Luke Hughes, Dougie Hamilton, Brett Pesce či čerstvý prospekt Anton Silajev. Tímto tahem navýšil arzenál klubu na pět prvních kol draftu v příštích třech letech a s luxusním prostorem 13,1 milionu dolarů pod platovým stropem se hodlá zaměřit na posílení elitní šestky útoku.
Na opačné straně barikády si manažer Flames Craig Conroy splnil dlouhodobý cíl získat hotového hráče ve věku 18 až 23 let. Mobilní a ofenzivně laděný Nemec touží po větším herním čase a v Calgary by měl zacelit díru po Rasmusu Anderssonovi.