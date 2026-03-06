NHL.cz na Facebooku

Překvapivá posila pro Anaheim! Z Washingtonu přichází Carlson

6. března 7:40

Jan Šlapáček

Uzávěrka přestupů se rychle blíží a týmy na poslední chvíli hledají možnosti, jak svůj tým na závěr sezóny posílit. Velkou posilu získal i Anaheim, do jehož řad míří z Capitals John Carlson.

Výměna mezi Anaheimem a Washingtonem se dá označit za jednu z nejpřekvapivějších, která se v aktuální sezóně udála. Capitals se rozhodli vyměnit jednoho ze svých klíčových hráčů.

Carlson byl Washingtonem draftován v roce 2008, poprvé za tým naskočil v ročníku 2009/2010 a v následujících letech se vypracoval v elitního zadáka, který pomohl týmu i k zisku Stanleyova poháru v roce 2018. Americký obránce si na své konto připsal 771 kanadských bodů, což ho v historických tabulkách řadí na 24. místo.

Po aktuálním ročníku končí Carlsonovi smlouva a to je hlavním důvodem, proč se ho Capitals rozhodli vyměnit, ačkoli stále bojují o účast v play-off.

Novým působištěm šestatřicetiletého beka bude Anaheim, který se nachází ve velmi dobré pozici a vyřazovací boje by mu utéct neměly. Ducks pošlou do hlavního města USA podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2026 nebo 2027 a volbu ve třetím kole draftu 2027.

