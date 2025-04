Překvapivá reakce na tvrdou kritiku. Duclair si bere volno

Tvrdá a nekompromisní kritika od trenéra Patricka Roye má překvapivý výsledek. Útočník Anthony Duclair, jenž byl terčem drsných komentářů kouče, požádal o uvolnění z týmu na blíže nespecifikované období. Podle kouče New Yorku Islanders k tomu došlo po jejich vzájemném rozhovoru, který ale byl podle něj přínosný a spíše pozitivní.

„Byl strašný. Měl špatný zápas, a proto moc nehrál. Může být vůbec rád, že byl v sestavě. Omlouvám se, jestli na něj teď vyjíždím, ale tak to cítím. Nebruslí, nebojuje, vůbec nehýbe nohama. Nepředvádí to, co od něj očekáváme,“ zkritizoval Patrick Roy výkon Anthonyho Duclaira po porážce 1:4 s Tampou.

Pro Islanders se jednalo o šestou porážku v řadě, kvůli které aktuálně ztrácí na pozici druhé divoké karty sedm bodů. Ztrátu kontaktu s postupovými pozicemi bere celá kabina hodně nelibě a Roy jako jednoho z viníků viděl právě Duclaira, který během této proherní šňůry nebodoval a jeho čas na ledě se kvůli tomu významně snížil.

Výsledkem této kritiky bylo, že se devětadvacetiletý útočník neobjevil ve čtvrtek na tréninku Ostrovanů. Během setkání s novináři však Roy oznámil, že to bylo plánované.

„Dnes ráno jsme s Anthonym vedli dobrý a pozitivní rozhovor. Požádal mě o volno, aby se nad vším zamyslel. Souhlasil jsem s tím, dáme mu tolik času, kolik bude potřebovat,“ osvětlil lodivod týmu. Další informace ovšem neposkytl.

Jak dlouho bude Duclair mimo tým, není jisté. Stejně jako není zcela zřejmé, co je myšleno časem na přemýšlení. Klidně to ale může znamenat, že se už v dresu Islanders neobjeví.

Do konce základní části zbývá newyorskému týmu odehrát osm zápasů a v honbě o postup do play-off jsou před ním další tři celky, které doufají v zaváhání především Montrealu, jenž drží poslední postupovou příčku.

Pokud Islanders nepostoupí do bojů o Stanley Cup a Duclair se do konce základní části nevrátí, může se nespokojenost s jeho výkony po sezoně vyřešit výměnou do jiného týmu. A jelikož tímto způsobem zareagoval na kritiku trenéra týmu, do hlavy se mu zajisté rovněž vkrádají myšlenky na to, že by změna působiště mohla pomoci.

Duclair už v NHL měnil dres několikrát. Do ligy vstoupil jako člen Rangers, hrál za Arizonu, Chicago, Columbus, Ottawu, Floridu a v minulé sezoně za San Jose a Tampu Bay. V 73 zápasech, které rozdělil mezi tyto dva týmy, vsítil 24 branek a přidal 18 asistencí. I proto si jej Islanders vybrali na trhu s volnými hráči a dali mu čtyřletou smlouvu v hodnotě 14 milionů dolarů.

Jenže poté, co scházel kvůli zranění v dolní polovině těla dva měsíce a vrátil se do sestavy v prosinci, se mu herně nedařilo. Ve 44 zápasech zaznamenal jen sedm branek a čtyři asistence. A to zkrátka není něco, s čím by Islanders mohli být spokojeni.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+