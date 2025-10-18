Překvapivý hrdina Jets! Logan Stanley boduje jako nikdy předtím

30. října 17:06Jakub Ťoupek
Tempem, jakým Logan Stanley sbírá body, by jich měl na konci sezóny téměř 50. Od vstupu do NHL ale nikdy nezvládl více než 14. Poté, co překonal kariérní maximum v gólech za 7 utkání se ale kanadský bek rozjel ve velkém stylu.
Od Stanleyho nikdy nikdo body neočekával. S Jets má podepsanou smlouvu na 1,25 milionu dolarů a dodává především stabilitu v obranné fázi. Miluje fyzickou hru a vyklízení brankoviště, ale v případě potřeby se dokáže zapojit i do útoku. To ukazuje v aktuálním ročníku jako nikdy předtím.
Dvoumetrový obránce do nového ročníku vstoupil tou správnou nohou a za prvních 10 utkání získal 6 bodů. V bodování obránců Jets mu patří druhé místo za ofenzivní jedničkou Morrisseym. Prozatím zvládl ve své kariéře maximálně 1 branku, teď už má na kontě 2, což dělá 66,6 % všech branek obránců Winnipegu.
Daří se mu i bodovat vícekrát v utkání. Již dvakrát se zapsal do statistik dvěma body. Proti Islanders přidal k vítězné brance i asistenci na branku Barrona. Proti Minnesotě pak zapsal dvě nahrávky během 22 sekund.
A good old BANG BANG ‼️ pic.twitter.com/3ytxTI77HO
— Winnipeg Jets (@NHLJets) October 29, 2025
Už teď je z toho 3. nejproduktivnější sezóna kanadského obra, do konce základní části však zbývá ještě dalších 72 utkání. Tímto tempem by rodák z Kitcheneru zvládnul 16 branek a 33 asistencí. Tato hranice je z jeho pozice nedosažitelná, své kariérní maximum z loňské sezóny (14) by překonat mohl.
Nadměrná úspěšnost střelby u obránce s kořeny v Ontariu dlouho nevydrží. Prozatím se drží na neskutečných 28,6 %, kdy ze 7 střel vstřelil 2 branky.
Logan Stanley se stal v minulé sezóně prvním hráčem v historii ligy, který v každé ze svých úvodních pěti sezón v NHL vstřelil přesně jeden gól. Ačkoli žádný jiný hráč nikdy takto nezačal svou kariéru, třem bývalým hráčům, konkrétně Mikeovi Weberovi, Scottu Parkerovi a Richovi Pilonovi, se podařilo v různých fázích své kariéry vstřelit v pěti různých sezónách vždy jeden gól.
Svým ofenzivním nasazením, a chutí zapojovat se do útočení, si Stanley ze začátku sezóny překazil šanci tento rekord natáhnout a bude se muset spokojit s větším počtem jak gólů, tak bodů.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.