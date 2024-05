Překvapivý odchod? Dlouholetá opora Winnipegu se možná bude stěhovat

Nikolaj Ehlers možná nebude ve Winnipegu Jets působit déle než do letošního léta. Jeho smlouva na 6 milionů dolarů ročně končí po příští sezoně a pokud s ním Jets neprodlouží smlouvu, musí najít způsob, jak získat aktiva za hráče, jehož kvality zatím úplně dokonale nevyužili.

Ehlers posledních několik let podával výkony hodné první lajny, nicméně s minutáží ve druhé. Když už se do elitní formace dostal, přinesl pozitivní chaos a přidal prvek skvělých rozhodovacích schopností. Tři trenérské štáby sledovaly, jak dramaticky převyšuje své konkurenty po boku Marka Scheifeleho, aniž by ho v elitní roli kdy udržely.

V tomto ročníku byl Ehlers v čele bodování Jets při hře pět na pět a po dobu trvání současného kontraktu byl nejlepší ze všech hráčů Jets v počtu bodů přepočteno za minutu strávenou na ledě. V minulé sezoně hrál dokonce méně než Mason Appleton.

Podle informací se zdá být stále méně pravděpodobné, že dostane příležitost na tom cokoliv změnit. Ehlers bude prý v létě prodán, přičemž má klauzuli o zákazu výměny do deseti týmů.

Jets mají pro příští sezonu k dispozici něco málo přes 13,3 milionu dolarů, a tak mohou v létě flexibilně měnit některé části svého kádru.

Jets mají pět hráčů, kteří se 1. července mohou stát nechráněnými volnými hráči, a to útočníky Tylera Toffoliho a Seana Monahana a obránce Dylana DeMela, Brendena Dillona a Colina Millera, stejně jako brankáře Laurenta Brossoita a Collina Deliu.

Prostor pod stropem tak bude potřeba. A měl by ho udělat právě dánský útočník, mezi jehož největší nedostatky patří zejména pevnost tělesné schránky.

Několik novinářů již naznačilo, že Jets by se mohli pokusit vyměnit ho za obránce, protože se předpokládá, že generální manažer Kevyn Cheveldayoff bude chtít posílit primárně defenzivu.

