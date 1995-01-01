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Překvapivý tah Bostonu. Do vedení si přivedl kritizovaného manažera Buffala

15. července 9:45

David Zlomek

Vedení Bostonu Bruins dokončilo letní úklid ve svých manažerských kancelářích. Generální manažer Don Sweeney v úterý oznámil sérii personálních změn, kterým kraluje nečekaný a pikantní podpis. Novým vrchním poradcem (senior advisor) se v Bostonu stává jednapadesátiletý Kevyn Adams, muž, který byl ještě loni v prosinci vyhozen z Buffala Sabres těsně předtím, než tým po dlouhých čtrnácti letech prolomil historické prokletí a postoupil do play-off.

V den jeho vyhazovu se Sabres krčili na děleném posledním místě Východní konference. Hned po jeho odchodu však tým explodoval, zapsal bilanci 36-9-5, ovládl celou divizi a ukončil předlouhé čekání na play-off. Škarohlídi sice tvrdili, že bez Adamse bylo v kabině lépe, realita je ale taková, že to byl právě on, kdo během svého pětiletého panování vybudoval současné úspěšné Buffalo. Do týmu přivedl Alexe Tucha, Bowena Byrama nebo Ryana McLeoda. A draftoval talenty jako Owen Power či Zach Benson. 

Zatímco příchod Adamse zvenčí budí největší pozornost, Bruins také masivně povyšovali z vlastních řad. Novým asistentem generálního manažera pro hráčský personál se stal dvaapadesátiletý Dennis Bonvie. Pro hokejové pamětníky je tohle jméno zjevením, Bonvie je totiž historicky nejvylučovanějším hráčem v dějinách AHL, kde během své patnáctileté drsné kariéry posbíral neuvěřitelných 4 493 trestných minut.

Své pevné nervy a tvrdou náturu ale po skončení kariéry přetavil v elitní skauting. Jako vyhledávač talentů působí od roku 2008 a po deseti letech v barvách Bruins se dočkal kariérního skoku.

Druhým nově jmenovaným asistentem GM se stal Jeremy Rogalski, který dosud vedl analytické oddělení klubu. Rogalski v Bostonu modernizuje hokejový přístup k datům už od roku 2017 a nyní dostane na starosti celkovou strategii týmu. Nově vytvořenou roli ředitele pro hokejové operace a kolektivní smlouvu pak přichází obsadit Alex Gimenez, který má za sebou dekádu v baseballovém týmu Boston Red Sox a naposledy šéfoval analytice v ženské PWHL.

Tento vítr v kancelářích Bruins si však vyžádal i jednu oběť. Organizaci po dlouhých deseti letech opouští dosavadní asistent GM Evan Gold, který měl pod palcem farmářský tým v Providence. Gold, jenž během léta neúspěšně vyjednával o manažerských pozicích v Torontu a Vancouveru, z klubu oficiálně odejde k 1. srpnu.

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