Premiant mezi českými gólmany? Vejmelka kouzlí v kleci Kojotů, má třetí nulu!

David Rittich zažívá své znovuzrození a splácí důvěru, kterou do něj Tryskáči z Winnipegu v létě vložili. V roli dvojky se našel i Dan Vladař. Vítek Vaněček se stal miláčkem fanoušků v Prudential Center, skandují jeho jméno. Lukáš Dostál opakovaně naznačil potenciál stát se Juusem Sarosem ze srdce Evropy. Zaskvět se stále umí i Petr Mrázek a kdo ví, kolik by toho měl odchytáno Pavel Francouz, kdyby mu drželo zdraví. Jeden maskovaný muž ale ční nad všemi krajany - Karel Vejmelka, opora arizonských Kojotů.

Potřetí vymazal soupeře!

Tolik čistých kont nemá z našinců v NHL nikdo jiný. A to, prosím, vychytat nulu právě v kleci Yotes chce pořádný kumšt i přízeň paní Štěstěny.

Vejmelka měl proti Bluesmanům ze St. Louis obojí.

Skvěle se přesouval, opakovaně pohotově zasáhl lapačkou a navíc mu pomohlo video, když odhalilo nedovolené bránění Roberta Thomase při jediné situaci, kdy se puk dostal za záda třebíčského rodáka.

"Nevěděl jsem, kdo mě trefil do ramena. Jestli on, nebo náš hráč. Každopádně jedině dobře pro mě, že tu branku neuznali," řekl se svou typickou upřímností zámořským novinářům a usmál se.

Borec s lapačkou na pravačce není premiantem kvůli počtu čistých kont. Ta jsou už jen třešničkou na dortu.

Vládne v počtu odehraných zápasů i předvedených zákroků. A hlavně Vejmelka kraluje v ostře sledované statistice "gólů, kterým zabránil nad plán."

Bylo jich už třináct, napříč celou ligou patří Vejmelkovi skvělé desáté místo.

Vejmelkova cesta za čtvrtým shutoutem v kariéře:

Vaněček je dvanáctý a ukazuje, že kdyby náhodou neudělal s Ďábly z New Jersey sukces v play-off, byl by pro naši repre směrem k mistrovství světa také báječnou volbou. I on jde do přestávky pro All-Star Game s náramným resumé.

Vejmelka mu nejspíš jednu věc lehce závidí. Výhry. Sám pravidelně kouše porážky, večery, kdy se slaví, jsou pro Arizonu kaviárem. "Chtělo by to vítězit častěji," neskrývá bývalý brankář Pardubic či brněnské Komety.

Šancí k tomu by byl trejd, ale zdá se zdá, že Desert Dogs chtějí kolem Vejmelky vybudovat nový, konkurenceschopnější kádr.

Vejmelka se těší velké důvěry kouče Andrého Tourignyho, však vychválil šestadvacetiletého čahouna i posledním triumfu. "Byl odpočatý, chytal skvěle. A já jsem neměl sebemenší obavy, když létaly puky na naši klec."

Celkem jich Vejmelka zlikvidoval 33, za poslední dvě partie inkasoval z 69 pokusů jen jedinkrát. Teď si rád orazí během zmiňované pauzy kvůli Utkání hvězd a nadechne se do závěru základní části.

"Harmonogram zápasů byl teď zběsilý, během pár týdnů jsme hráli patnáctkrát. Ale víte co, jsme v NHL."

Vejmelka si nestěžuje. Naopak, stále působí jako člověk, který má problémy uvěřit tomu, kam až to dotáhl. Přitom se sedmdesátkou na zádech mnohdy vyloženě čaruje a po posledním show se opět objevily výkřiky typu: "Dejte mu Vezinu."

To je samozřejmě nadsázka, nicméně lidé si dobře všímají, co bronzový medailista z posledního MS dovede. A vytížení a statistiky to jen potvrzují.

