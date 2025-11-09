Premiérová bitva Söderblomů: večeře, fotka, hec. Vychytal jsem bráchu, tady je puk!

10. listopadu 16:30Tomáš Zatloukal
NHL okořenil švédský duel jako za časů Lundqvistů, severských dvojčat, co hrávala za Dallas Stars (Joel) a New York Rangers (Henrik). Zase jednou proti sobě stanuli maskovaný Švéd proti sourozenci, který má v popisu práce střílení gólů. Radoval se Arvid Söderblom, když životním výkonem, vždyť poprvé v kariéře lapil 45 střel, pomohl Chicagu dobýt detroitský led. A Elmera, který vyšel bodově naprázdno, zastínil i v přímém souboji. Zlikvidoval jeho brejk vyšperkovaný technickými finesami. Náležitě to oslavil.
Který z rekordních 45 zákroků si bude Arvid nejvíce pamatovat?
Samozřejmě ten proti Elmerovi, jak ukázal už oslavou na ledě, a jak posléze potvrdil i při rozhovoru pro zámořská média.
Co že to udělal mezi mantinely? Poté, co šestadvacetiletý gólman vychytal o dva roky mladšího bráchu, zavezl osobně puk do kruhu pro vhazování.
Chtěl si vychutnat kouzlo okamžiku. A dát všem najevo, snad i rodičům za velkou louží, kteří si utkání nenechali díky příznivému času úvodního buly doma u televizních obrazovek ujít, že právě vyzrál na sourozence.
Vytáhlého forvarda s pětaosmdesátkou na zádech.
Vyčapal jsem ho, tady je důkaz, jako by říkal.
Vzájemný mač si dvojka Blackhawks užívala, byl to splněný sen. "O tom jsem vždycky snil, když jsme to proti sobě mydlili ve sklepě nebo na ulici..," řekl Arvid, který zašel s Elmerem o den dříve na večeři.
Před rodinnou partií se na kluzišti nechali zvěčnit, zkrátka událost. "Bylo to mimořádné stanout proti sobě jako soupeři na té nejprestižnější hokejové scéně," povídal.
"Pár dní jsem nechytal, takže začátek zápasu byl pro mě krušný. Ale pár střelách jsem se začal cítit skvěle." Bylo to vidět, úchvatnou záležitostí byl jeho manévr proti Dylanu Larkinovi, kapitánovi Red Wings.
První hvězda zápolení (5:1) tradičních klubů? Formalita, jistě, že on...
Elmer při premiérovém střetu s Arvidem úplně nevyčníval, kromě zmíněné střely už další nevyprodukoval. Odehrál 11 minut, ve čtvrté pětce.
Ale oním únikem, při kterém ukázal, že je i přes dva metry výšky tuze šikovný, naznačil, proč by neměl vysedávat na tribuně. Tak jako minule proti St. Louis Blues.
