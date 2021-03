Přeskočil legendárního Haška a stále nemá dost. Chci dál vyhrávat, přeje si čtyřicátník Miller

Skončit, nebo přidat ještě jednu sezonu? Ryan Miller zůstával dlouho nerozhodný. Napínal fanoušky anaheimských Kačerů a také Lukáše Dostála. Českého gólmana, jemuž by se tuze líbilo pravidelně chytat za Ducks. K tomu ještě nějakou tu chvíli nedojde, americký veterán krátce před startem sezony podepsal smlouvu. Do brankoviště ho dohnala i touha po rekordech a milnících. Na jeden takový dosáhl vítěz Vezinovy trofeje z roku 2010 v noci na pátek, když vychytal svou 390. výhru v NHL. A osamostatnil se na 14. místě historických tabulek.

Když začínal v Buffalu, měl před sebou ohromnou výzvu. Takovou, před níž by se mnohým rozklepala kolena. A změkla na rosol.

Millera čekal nelehký úkol. Vymanit se ze stínu Dominika Haška a stát se novou gólmanskou ikonou Šalví. Rodákovi z East Lansingu se to časem podařilo, ostatně i zmíněná trofej pro brankářského krále NHL mluví za vše.

Miller se postupně zařadil k hvězdám NHL a později k hrajícím legendám.

Betony ve skluzu. Výtečný zákrok ze staré školy v podání Millera:

Dávno nemusí čelit srovnáním s Haškem, přesto vnímal jako velmi prestižní záležitost, že se mu v hokejových kronikách přibližuje. A pro ročník 2020/2021 si vytyčil jako jeden z cílů Dominatora překonat. "Bylo by to něco úžasného," pověděl pro The Athletic.

V polovině základní části se dočkal, lapil 23 střel arizonských Kojotů a připsal si triumf číslo 390.

Co na tom, že světla reflektorů se upínala na dva premiérové střelce Jamieho Drysdalea s Trevorem Zergrasem, nové rekordmany NHL.Každý pravověrný fanoušek upnul pozornost k Millerovi, jemuž bude v létě už jednačtyřicet.

Miller se osamostatnil podle absolutního počtu vítězství na 14. místě a má naději, že ještě kousek vystoupá. To by se mu musel ovšem nejdřív splnit další sen. Rád by se jako první americký brankář vydrápal na metu 400 výher.

Mimochodem, už dávno platí, že je mezi maskovanými krajany tím neúspěšnějším. Druhý John Vanbiesbrouck zvítězil 374krát.

Anaheimská gratulace Millerovi. Přeskočil Haška, dohání Osgooda:

Když měl Miller předběhnutí Haška okomentovat, soustředil se spíš na současnost než na nějaké velké bilancování.“Snažím si jednoduše užít to, že stále hraju," pověděl pro Orange County Register. "Zabývat se tím, co jsem na ledě dokázal? Na to bude ještě spousta času."

Miller žije okamžikem. Ví, že v Anaheimu právě pěje svou labutí, respektive kačeří píseň.

"Mám radost z toho, že můžu být na kluzišti a chytat. Mým cílem je pomáhat klukům vítězit, rád bych se s nimi ještě z pár triumfů radoval. Doufám, že nás tenhle zápas nakopne a získáme díky němu sebevědomí," přeje si.

Ví, že to nebude jednoduché. Ducks nezáří. Porážky se kupí. Ani on zrovna neválí. Ale v kariéře už zvládl i větší výzvy. Třeba vystoupit z Haškova širého, zdánlivě nekonečného stínu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+