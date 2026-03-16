Přeskočil Modana i Ciccarelliho, dominuje celé lize. Dallas našel přesilovkového kata

24. března 17:00Tomáš Zatloukal
Kvízová otázka: Víte, kdo nasázel v této sezoně nejvíc gólů v početních výhodách? Třeba slovenský šutér Juraj Slafkovský na tom není vůbec marně, se 14 zásahy je napříč NHL šestý. Leon Draisaitl? Dobrý tip, hvězdný Němec okupuje s 16 trefami třetí flek. Před ním najdete už zavedenou zbraň Vegas Golden Knights – osmnáctigólového Pavla Dorfejeva. A na úplné špici? Dvaadvacetiletá senzace z kabiny Hvězd.
Wyatt Johnston, to je jméno překvapivého lídra.
Lídra s drtivým náskokem, navrch nového klubového rekordmana.
Vždyť Johnston se do tohoto ročníku jen jedinkrát dostal na dvojciferný počet přesilovkových branek, to když se loni zastavil na jedenáctce.
Tentokrát už jen na čísle 23!
O pět kousků před Dorfejevem.
Naposledy svou formu ukázal právě v souboji s Vegas, po pasu od Matta Ducheneho, skvělého tvůrce hry, který si s mladým Kanaďanem náramně rozumí, potrestal faul Jeremyho Lauzona na Jasona Robertsona.
WYATT JOHNSTON IS THE STARS SINGLE SEASON PP GOAL LEADER (23) ⭐️
— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 22, 2026
pic.twitter.com/5d35Qw67UY
„Beru to tak, že dělám všechno, co umím, abych pomohl mančaftu. A důležité je říct, že kluci mě fantasticky nacházejí svými přihrávkami. Tak jako u tohohle gólu, byla to od něj (Duchena) skvostná akce! A když už máte šanci, snažíte se ji proměnit...“ prohodil.
Na výhru proti Zlatým rytířům to sice nestačilo, ale Dallas si i tak zajistil postup do play-off.
A Johnston místo v klubové kronice, právě touto ranou přeskočil Dina Ciccarelliho, který v sezoně 1986/87 využil početní výhodu 22krát. Slavný bombarďák tehdy oblékal dresy minnesotských North Stars.
V samostatné historii Dallasu byl do aktuálního ročníku lídrem další velikán, podle mnohých vůbec nejlepší Američan, co kdy hrál hokej, Mike Modano (18).
Od vyřazovacích bojů čeká Johnston náročnější podmínky pro skórování: „Nemůžete si myslet, že se budete dostávat do takových tutovek, jaké vám soupeři nabízeli v první polovině základní části...“
Všichni ale dobře vědí, že Johnston ví, jak se dávají góly v bitvách o Stanley Cup (v tomhle směru rozhodně jeho výkony v přesilovkovém komandu šokující nejsou).
Má jich na kontě za kariéru už 18, předloni se blýskl hned 10 „fíky“! Posledně přišel útlum, ze kterého si rodák z Toronta bere důležité ponaučení.
„Nesmíte chtít až moc, příliš tlačit na pilu. Pak se dostaví frustrace. Je potřeba věřit v proces a trpělivě pracovat,“ míní nejlepší „kat“ v NHL.