Přestavba ho nebaví! Vítěz Stanley Cupu otevřeně promluvil o svém konci u Flames

24. února 9:00David Zlomek
Zámořským hokejovým světem silně rezonuje situace v Calgary. Flames procházejí bolestivou přestavbou a tamní experti už ani neřeší, jestli klub opustí i jeho největší ofenzivní tahoun Nazem Kadri, ale spíše kdy přesně k tomu dojde. Tým míří ke čtvrté sezoně bez play-off v řadě, trápí se v koncovce a zkušení veteráni, kteří původně přišli vyhrávat, najednou stojí uprostřed rozpadajícího se kádru. Bývalý vítěz Stanley Cupu z Colorada se navíc netají tím, že o své budoucnosti s vedením otevřeně debatuje.
Kanadský klub už minulý měsíc poslal obránce Rasmuse Anderssona do Vegas a brzy by ho mohli následovat další zkušení borci, hodně se mluví například o Blakeu Colemanovi. Kadri je sice s deseti góly a devětatřiceti body v šestapadesáti zápasech lídrem ofenzivy vůbec nejhůře střílejícího týmu ligy, ale na ledě je na něm často vidět pochopitelná frustrace. Když před lety podepisoval sedmiletou smlouvu na 49 milionů dolarů, rozhodně nečekal, že bude hrát v mužstvu bez pohárových ambicí.
Sám útočník se ale snaží udržet si chladnou hlavu a soustředit se na svou práci. „Pro mě je vždycky hlavní soustředit se na to, kde zrovna jsem,“ pronesl zkušený centr k neustálým spekulacím. „Nejsem ten typ, co by stál jednou nohou ze dveří, ať už jsem kdekoli. Vydávám ze sebe veškerou energii a jedu na sto deset procent, takže se snažím, aby mě to moc neovlivňovalo. V tomhle jsme všichni jen lidi. Jsem hráčem Calgary a moje oddanost patří prozatím sem.“
Vedení Flames by za Kadriho mohlo získat cenné volby v draftu a nadějné mladíky, které pro svou novou éru nutně potřebuje. Překážkou pro rychlý obchod je však hráčova lukrativní smlouva, ze které zbývají ještě tři roky. Aby se na trhu našel vážný zájemce z řad kandidátů na titul, bude Calgary pravděpodobně muset spolknout část jeho platu.
Tým má ovšem k dispozici už jen jedno místo pro zadržení platu, které by navíc mohlo padnout právě na případnou výměnu Colemana. Generální manažer Craig Conroy tak možná bude muset s Kadriho přesunem počkat až do léta, kdy se mu uvolní další pozice. Roli hraje i fakt, že Kadri má ve smlouvě seznam třinácti týmů, kam ho klub nesmí vyměnit bez jeho souhlasu.
Hráč i vedení si nicméně zjevně uvědomují, že brzký rozchod dává obrovský smysl pro obě strany. „Konečné rozhodnutí je na nich,“ připustil Kadri zcela upřímně. „Všichni musí prozkoumat každou možnost, aby se zjistilo, co je nejlepší pro mě a co je nejlepší pro tým. Jestli to bude tady, nebo ne, tím si nejsem úplně jistý, ale jsem tu rád.“
V zámoří panuje obecně shoda, že Kadri má ve svém věku právo ještě jednou zabojovat o pohár, zatímco Flames potřebují sbírat kapitál do budoucna. Rozhovory mezi ním a Conroyem už podle všeho běží naplno. „Měli jsme nějaké interní rozhovory,“ potvrdil ofenzivní lídr. „Ty si samozřejmě necháme pro sebe, ale ano, bavili jsme se a komunikovali jsme.“
