Přestavba na obzoru? Columbusu postup mizí mezi prsty, už se mluví o výměně kapitána

Jarmo Kekäläinen už několik týdnů lavíruje o roli Blue Jackets při blížící se uzávěrce výměn. Šestizápasový výjezd po Michiganu a Floridě měl generálnímu manažerovi Columbusu definitivně napovědět, zdali má jeho klub na postup do bojů o Stanleyův pohár, a zdali by se měl Kekäläinen poohlédnout po posilách. Tým mu dal jasnou odpověď: ne, nemá.

Blue Jackets v play-off nechyběli už čtyři roky, nyní by se ale musel stát zázrak, aby tato chvályhodná série pokračovala. Na zmiňovaném výjezdu Columbuští prohráli pět ze šesti zápasů, skousnout museli i dvě potupné (a zcela zasloužené) porážky od divizního otloukánka z Detroitu. Mimochodem, rozdíl mezi Columbusem a čtvrtým místem v divizi je aktuálně stejný jako mezi Columbusem a posledními Red Wings: pět bodů.

Bez pořádných centrů to nepůjde

„Vyhráli jsme jeden zápas ze šesti. Myslím, že nemá cenu se o tom bavit,“ soptil na tiskové konferenci po poslední porážce (0:3 v neděli proti Floridě) trenér John Tortorella. Ve dvojzápasech proti Lightning a Panthers podali jeho svěřenci mnohem lepší výkony než v Detroitu, stejně to ale stačilo jen na dva body z osmi možných. Mimochodem, v sobotu rozhodl o porážce Blue Jackets 2:5 hattrickem Alexander Wennberg, jehož loni v létě Columbus vyplatil ze smlouvy.

Za současné situace by se takový Wennberg ohijskému klubu tuze hodil, post centra je letos jednoznačně největší slabinou Tortorellovy skvadry. Posuďte sami: Pierre-Luc Dubois hned zkraje ročníku požádal o výměnu; Max Domi absolutně nenaplnil očekávání a většinu sezóny strávil na křídle; Mikko Koivu po sedmi zápasech (s bilancí 1+1) raději ukončil kariéru; talentovaný Alexandre Texier to na tiskových konferencích opakovaně schytával od Johna Tortorelly a minulý týden se ocitl mezi cestujícími náhradníky. Tortorella raději zařadil do sestavy farmáře Stefana Matteaua a Ryana MacInnise.

Za zmiňovaného Duboise Kekäläinen utržil křídelníka Patrika Laineho, který se v novém dresu kolosálně trápí, a Jacka Roslovice, který střídá lepší zápasy s horšími. V sobotu byl dokonce mezi zdravými náhradníky. Na postu prvního či druhého centra tak už museli v průběhu sezóny zaskakovat křídelníci Nick Foligno a Boone Jenner, pracant ze čtvrté lajny Riley Nash či bývalý talent ze druhého kola draftu Kevin Stenlund.

Suma sumárum, Blue Jackets mají dost možná nejhůře obsazený post centra v celé soutěži. A protože bez kvalitního středu útoku nelze být v dnešní NHL konkurenceschopným, Blue Jackets chtě nechtě čeká zásadní přestavba. Otázkou bylo, kdy k ní dojde. A dění posledních dní nasvědčuje tomu, že již letos.

Kdo by mohl odejít?

Už několik týdnů se v zámořských médiích píše o možné výměně zkušeného zadáka Davida Savarda, kterému po této sezóně končí smlouva. Původně měl být nejžádanějším obráncem letošní uzávěrky výměn nashvillský Mattias Ekholm, Predators ale vyhráli devět z posledních jedenácti zápasů a jsou zpět v boji o play-off. Ekholm tak s nejvyšší pravděpodobností nebude k dispozici, což dělá ze Savarda velmi žádaný artikl.

Podle The Athletic o mohutného beka projevili zájem Winnipeg, Toronto či Boston, vzhledem k marodce v zadních řadách by jako možní zájemci dávali smysl i oba floridské týmy, Panthers a Lightning. Kekäläinen by za těchto tržních podmínek mohl vyšponovat cenu za Davida Savarda na volbu v prvním kole draftu, už tak početný obranný val Blue Jackets se navíc před pár týdny rozrostl o Fina Mikka Lehtonena, jenž dorazil výměnou za svého krajana Veiniho Vehviläinena z Toronta.

Kromě Savarda by Columbus mohl poslat o dům dál i veterány Rileyho Nashe a Michaela Del Zotta, jejichž zkušenosti by se někomu mohly v play-off hodit.

To nejlepší, tedy případnou výměnu dlouholetého kapitána Nicka Foligna, jsme si nechali až na konec. Tento odchod by fanoušky ohijského klubu hodně bolel, vždyť Foligno je nejdéle sloužící kapitán v klubové historii a miláček tribun. Jarmo Kekäläinen se bude muset s třiatřicetiletým útočníkem sejít a promluvit si o tom, zdali by si vůbec přál být vyměněn jinam.

„Vůči Folignovi mám obrovský respekt, nebudu volat jeho generálnímu manažerovi, jestli je k dispozici. Ať si to nejprve vyřeší mezi sebou,“ přiznal nejmenovaný funkcionář pro The Athletic. „Ale byl by o něj velký zájem,“ předeslal. Za Atlantikem už se spekuluje o Torontu, Coloradu a NY Islanders.

Kdyby k výměně milovaného Foligna skutečně došlo, stal by se už pátým kapitánem ze šesti v columbuské historii, kteří byli vyměněni. V minulosti podobný osud potkal Lyleho Odeleina, Lukea Richardsona, Adama Footea a naposledy Ricka Nashe (jediný Ray Whitney odešel jako volný hráč).

Rodákovi z Buffala schází jen tři odehrané zápasy k metě 600 utkání za Columbus. Překoná ji, nebo se stane jednou z prvních obětí počínající přestavby?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+