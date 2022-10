Přestřelka Ottawy a Bostonu, Buffalo vykradlo Edmonton

Hned osm duelů se hrálo z úterý na středu. A k vidění byly solidní zápasy. Brankář Sabres Comrie se v brankovišti musel hodně otáčet, ale nakonec dovedl svůj tým k vítězství. 12 gólů padlo v Ottawě, která nakonec zdolala Bruins. Voráček si připsal dvě asistence v zápase s Canucks.

NEW JERSEY DEVILS - ANAHEIM DUCKS

4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Devils otočili zápas

Hokejisté New Jersey Devils nevstoupili do utkání vůbec dobře. V první třetině inkasovali hned dvakrát, o oba góly se postaral Silfverberg. Otočku domácího výběru odstartoval na začátku druhé periody Ondřej Palát. Devils nakonec zvítězili 4:2 a berou první výhru v sezóně.

Branky a nahrávky

25. Palát (Graves, J. Hughes), 35. Hischier (Bratt, Siegenthaler), 41. Hamilton (Bratt, Hischier), 53. Mercer (Šarangovič, J. Hughes) – 8. Silfverberg (Lundeström), 14. Silfverberg (McTavish, Fowler)

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 20 | Přesilová hra: 0/6 – 0/6 | Trestné minuty: 15 – 23

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90%, odchytal 60:00

Anthony Stolarz (ANA) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,24%, odchytal 58:17



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) 1+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:12

Tomáš Tatar (NJD) 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:56

Tři hvězdy utkání

1. Dougie Hamilton (NJD) 1+0

2. Ondřej Palát (NJD) 1+0

3. Nico Hischier (NJD) 1+1

OTTAWA SENATORS - BOSTON BRUINS

7:5 (3:1, 3:4, 1:0)

Střelecký festival v Ottawě

Ottawa vlétla do duelu ve velkém tempu. Už v čase 3:09 vedla o dvě branky, kdy se prosadili Giroux s Tkachukem. Avšak jak vlétli domácí do první třetiny, tak hosté do druhé. Boston dal za 90 vteřin dva góly a měli jsme srovnáno. Nicméně Senators poté v rozmezí necelých pěti minut ve druhé třetině skórovali hned třikrát a znovu se tak dostali do vedení, které už nepustili.

Branky a nahrávky

2. Giroux (DeBrincat, Norris), 4. B. Tkachuk (Stützle, Zub), 14. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 32. Pinto (M. Joseph, Motte), 34. Stützle (Batherson, B. Tkachuk), 37. Kastelic (Watson), 50. Zub (Batherson, Brännström) – 17. Bergeron (Pastrňák, DeBrusk), 21. Krejčí (Bergeron, Pastrňák), 22. Greer (Coyle), 38. N. Foligno (Lauko), 40. Pastrňák (DeBrusk, Bergeron)

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Jeremy Swayman (BOS) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,0%, odchytal 40:00.

Linus Ullmark (BOS) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 19:29



Československá stopa v utkání

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:56

David Krejčí (BOS) – 1+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:50

Jakub Lauko (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:38

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:01

David Pastrňák (BOS) – 1+2, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:18

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:41

Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) 1+2

2. Tim Stützle (OTT) 1+2

3. Patrice Bergeron (BOS) 1+2

COLUMBUS BLUE JACKETS - VANCOUVER CANUCKS

4:3 pp. (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)

Columbus otočil duel s Vancouverem

Vancouver je letos prostě prokletý. Počtvrté v řadě vedl rozdílem dvou gólu a ani tentokrát z toho nebylo vítězství. Columbus srovnal, dovedl zápas do prodloužení a v něm udeřil Gavrikov.

Branky a nahrávky

36. Danforth (Gavrikov, Činachov), 47. Werenski (Jenner, Gaudreau), 50. Gaudreau (Jenner, Voráček), 64. Gavrikov (Činachov, Voráček) – 8. Horvat (Pettersson, Ekman-Larsson), 12. Pettersson (Podkolzin, Höglander), 47. Horvat (Poolman, Hughes)

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 35 | Přesilové hry: 0/2 – 0/3 |Trestné minuty:11 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ): 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91.4%, odchytal 63:21

Spencer Martin (VAN): 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87.9.%, odchytal 63:21



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ): 0+2, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:03

Tři hvězdy utkání

Johnny Gaudreau (CBJ) 1+1

Vladislav Gavrikov (CB) 1+1

Bo Horvat (VAN) 2+0

TAMPA BAY LIGHTNING - PHILADELPHIA FLYERS

2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Philadelphia zatím stoprocentní

Flyers v této sezóně zatím nezaváhali. Po třech zápasech plný počet bodů, naopak Tampa se nadále trápí. Domácí dnes byli jednoznačně lepším týmem, ale Hart předvedl velmi solidní výkon.

Branky a nahrávky

22. Stamkos (Naměstnikov, Kučerov), 25. Stamkos (Kučerov, Hedman) – 31. Laughton (Zamula, Frost), 42. van Riemsdyk (Hayes, DeAngelo), 53. Cates

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 24 | Přesilová hra: 2/5 – 1/4 | Trestné minuty: 14 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrei Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:12

Carter Hart (PHI) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:04

Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) 37 zákroků

2. Steven Stamkos (TBL) 2+0

3. Noah Cates (PHI) 1+0

NEW YORK ISLANDERS - SAN JOSE SHARKS

5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Islanders doma nezaváhali

San Jose se nemůže chytit. Po pěti zápasech má stále nula bodů, navíc vstřelilo pouhých 8 branek! Ani dnes Žraloci nedokázali zaskočit soupeře, Islanders měli hned šestačtyřicet střel na branku a jasně dominovali. Nakonec si po vítězství 5:2 berou další dva body.

Branky a nahrávky

31. Lee (Pelech, Nelson), 35. Parise (Dobson, Pageau), 40. Wahlstrom (Nelson), 46. Wahlstrom (Dobson), 58. Clutterbuck (Martin, Pelech) – 13. Sturm (Megna, Karlsson), 38. Svečnikov (Benning)

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:53

James Reimer (SJS) – 41 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,1 %, odchytal 59:34



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:41

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:50

Tři hvězdy utkání

1. Oliver Wahlstrom (NYI) 2+0

2. Cal Clutterbuck (NYI) 1+0

3. Semjon Varlamov (NYI) 26 zákroků

CALGARY FLAMES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Calgary drží neporazitelnost

Calgary nevstoupilo do zápasu vůbec dobře. V první třetině inkasovalo hned dvakrát. Zápas však Plameny nakonec dovedly do vítězného konce, rozhodující gól vstřelil Backlund. Svého soupeře na víc přestřílely vysoko 40:21.

Branky a nahrávky

31. Lindholm (Huberdeau, Kadri), 34. Toffoli (Andersson, Huberdeau), 56. Backlund (Coleman, Weegar) – 4. Carrier (Whitecloud, Roy), 16. Howden (McNabb, Stone)

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 2/6 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00

Logan Thompson (VGK) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 57:58



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Huberdeau (CGY) 0+2

2. Mark Stone (VGK) 0+1

3. Nazem Kadri (CGY) 0+1

EDMONTON OILERS - BUFFALO SABRES

2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Fantastický Comrie

Edmonton svého soupeře doslova drtil, ve třetí třetině dokonce vyhrál na střely 24:4, ale sedmadvacetiletý Eric Comrie měl dnes zkrátka dobrý den. Oilers tak padli podruhé v řadě.

Branky a nahrávky

5. Nurse (Draisaitl, Ceci), 59. Nugent-Hopkins (McDavid) – 4. Dahlin (Mittelstadt), 21. Thompson (Skinner), 26. Peterka (Hinostroza), 60. Tuch (Cozens)

Statistiky

Střely na bránu: 48 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (BUF) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8%, odchytal 60:00

Stuart Skinner (EDM) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 57:59



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Eric Comrie (BUF) 46 zákroků

2. Rasmus Dahlin (BUF) 1+0

3. Darnell Nurse (EDM) 1+0

NASHVILLE PREDATORS - LOS ANGELES KINGS

3:4 sn. (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)

Třetí výhra Kings v řadě

Vyrovnaný duel byl už z kraje zápasu hodně důrazný, už ve druhé minutě bylo k vidění vzájemné vyloučení za hrubost. Predators sice vedli v 53. minutě 3:1, zápas však neudrželi a po nájezdech padli.

Branky a nahrávky

2. Glass (Granlund, McDonagh), 29. Forsberg (Granlund, Duchene), 40. Jeannot (Sissons) – 25. Vilardi (Kaliyev, Durzi), 53. Roy (Lemieux), 58. Roy (Vilardi, Byfield), rozh. náj. Vilardi

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 35 | Přesilová hra: 0/5 – 1/8 | Trestné minuty: 18 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 64:51

Cal Petersen (LAK) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Vilardi (LAK) 1+1

2. Mikael Granlund (NSH) 0+2

3. Matt Roy (LAK) 2+0

