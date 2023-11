Přestup na obzoru? Arizona prý míří na Hanifina

Arizona Coyotes chce urychlit proces přestavby, to je jasné. Napovídají tomu jak slova majitele, tak postupné posilování. Podle nejnovějších informací má mít tým z pouště zájem o obránce Calgary Noaha Hanifina.

Pravdou je, že ani Calgary není místem, kam by teď mraky hokejistů posílaly životopisy s touhou hrát tam. Flames se nacházejí už druhým rokem v propadu a nevypadá to, že by měl končit.

Očekává se, že největší vylidnění čeká obranu. O výměnu požádal Nikita Zadorov, odejít chce prý také Chris Tanev nebo právě Noah Hanifin.

Mezi zájemce se nyní zřejmě řadí i Coyotes, kteří v létě učinili podstatné kroky ke zlepšení svého kádru v naději, že se alespoň trochu přiblíží pozici uchazeče o play off.

Vzhledem k dobrým výkonům brankářů, kteří zatím pomohli týmu k bilanci 7-6-1, je jasné, že výměna a zisk další posily by mohly Kojoty posunout směrem k vršku divize.

J.J. Moser, Sean Durzi a Matthew Dumba sice vypadají dobře, ale přidání skutečně špičkového hráče na modré čáře by tým ještě více pozvedlo.

Aby však Coyotes získali Hanifina, musí překonat nebo zvážit řadu věcí, než se vůbec něco podaří.

Zaprvé by bylo třeba zvážit náklady na výměnu v porovnání s jeho hodnotou. Calgary může chtít protihodnotu, jako je výběr v prvním kole draftu a slušný perspektivní hráč. Arizona má dostatek výběrů ve druhém kole, z čehož by se dal poskládat zajímavý balíček.

Hanifinovi navíc běží poslední rok smlouvy na 4,95 milionu dolarů. Zdá se nelogické, aby se generální manažer Bill Armstrong vzdával prvního kola za hráče, který by mohl být součástí týmu jen do konce sezony, pokud by se tedy předem nepodařilo vyjednat dlouhodobou smlouvu.

Spolu s tím má Hanifin upravenou doložku o zákazu výměny, na které se nachází osm týmů. Coyotes by museli doufat, že na jeho seznamu nejsou, nebo se ho pokusit přesvědčit, že tým je konkurenceschopný a že by pro něj byl vhodnou destinací.

