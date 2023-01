Přestupová bomba explodovala! Bo Horvat mění adresu svého působiště

Vedení Kosatek se konečně rozhoupalo a poslalo Horvata o dům dál. Nově bude brázdit ledová kluziště v dresu Ostrovanů, kteří za něj obětovali nemalou protihodnotu. Na druhou stranu totiž putovali Anthony Beauvillier, prospekt Aatu Räty a podmíněné první kolo draftu!

K půlnoci zasáhla NHL obrovská novina. Upekla se totiž mega výměna mezi Canucks a Islanders. Hlavní hvězdou, která byla do trejdu zahrnuta, nebyl nikdo jiný než Bo Horvat, jehož výměna se v posledním měsíci čím dál více skloňovala. Nakonec se vedení Vancouveru domluvilo právě s celkem z New Yorku.

Už nějakou dobu bylo jasné, že generální manažer Kosatek pravděpodobně nedokáže produktivního útočníka, který zastával i roli kapitána udržet. Důvod byl prostý. Kamenem úrazu se stala gáže, která byla Horvatovi nabízena. Canucks se totiž rozhodli za nemalé peníze podepsat J. T. Millera a vzápětí uzavřeli pakt i s kometou letošní sezony Andrejem Kuzmenkem. Tyto kroky jasně nasvědčovaly tomu, že výměna je velmi blízko. Navíc Vancouver letos nehraje vůbec dobře, takže scénář ponechat si tohoto centra na play-off, jež je zatím na míle daleko, nedával absolutně smysl.

Novým působištěm pro Horvata je tedy New York. Ten se po lednové mizérii snaží zresuscitovat, aby mu neutekla konkurence v Metropolitní divizi. Vyhrál sice poslední dvě klání, ale na divokou kartu ztrácí dva body a na svém kontě má odehráno nejvíce duelů. Horvat má být pro celek z největšího města USA patřičnou bodovou injekcí, která pomůže při cestě do vyřazovací části. Islanders si musí být svým jednáním stoprocentně jistí, jelikož rozhodně neobětovali málo.

Do Kanady poslali Anthonyho Beauvilliera, ke kterému přidali i nadějného Fina Aatu Rätyho. Tento borec z druhého kola draftu 2021 už stihl svou premiéru v NHL a celkem zde odehrál 12 duelů s bilancí dvou branek. Jinak působil převážně na farmě a pro Kosatky je příslibem do budoucna. Součástí výměny bylo i první kolo draftu. To budou moci Canucks využít již letos, pokud výběr Islanders nebude v top 12.

Otázkou zůstává, jestli se Bo Horvat na Long Islandu dohodne na nové smlouvě. Peníze by se na něj najít mohly, jelikož po sezoně skončí kontrakt Semjonu Varlamovovi, který bere průměrně 5 milionů dolarů za sezonu. To je nejtučnější smlouva, která bude v New Yorku končit. Ještě ovšem uvidíme, jaké budou záměry Islanders a jestli se obě strany shodnou na podmínkách smlouvy. Kanaďan ale bude moci naslouchat i nabídkám ostatních celků, jelikož bude nechráněným volným hráčem. Bo Horvat dal jasně najevo, že nebude chtít dát svůj hokejový um lacino.

Jedno je ale jisté. Jedna z nejpalčivějších otázek letošního přestupního termínu je vyřešena. O tom, kdo nakonec ve výměně zvítězí, ukáže čas. New York se může radovat ze zisku produktivního centra pro závěr ročníku. Naopak Kosatky mají útočníka se smlouvou na další rok a také nadějného mladíka. Navrch si budou moci dle gusta vybrat hokejistu na letošním či následující draftu.

