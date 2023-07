Přestupová bomba, která nevyšla. Kings chtěli Draisaitla

Pohybujeme se v rámci teorie, ale tuze zajímavé. Odchod Leona Draisaitla se totiž nezdá jako reálná věc, pro Edmonton je stěžejní postavou. Ze zámoří ale zní hlasy, že o něm velmi vážně uvažovali v Los Angeles. Než přišel Pierre-Luc Dubois.

Leon Draisaitl má s Edmontonem výhodnou smlouvu až do konce sezony 2024/25, nicméně jsou to jen dva ročníky.

Asi je příliš brzy mluvit o ztrátě hráče jeho kalibru, nicméně moderátor pořadu Oilers NOW Bob Stauffer se do tohoto tématu pustil.

Nedá se předpokládat, že by někam jinam zamířil Connor McDavid. Ale kdo ví, stát se to může, i jemu bude končit smlouva. Hudba bližší budoucnosti ale zní spíše u Němce. Zde Stauffer viděl i konkrétního zájemce, a sice divizního soupeře.

Stauffer vysvětlil, že jedním z týmů, o kterých v případě Draisaitla slyšel, byli Los Angeles Kings. Ti měli v létě otazníky ohledně pozice centra a byli týmem, který se chystal udělat velkou výměnu.

Draisaitl by navíc mohl být dával smysl, pokud by organizaci zůstal jako centr pouze Phillip Danault, což v jednu chvíli reálně hrozilo, a to vzhledem k tomu, že se blížil konec smlouvy Anžeho Kopitara a Kings stáli před otázkou, zda ho znovu podepíší.

A protože se peníze uvolňovaly a tým je neměl komu dát, zdálo se, že jít po Draisaitlovi je reálné.

Tato obava je však nyní logicky pryč. Vzhledem k tomu, že tým uzavřel novou smlouvu s Kopitarem a poté uskutečnil velkolepou výměnu s Winnipegem, aby získal Pierra-Luca Duboise, není už pro Draisaitla v plánech týmu místo.

Stauffer, jenž je obeznámen s tím, co se skutečně děje za zavřenými dveřmi Oilers, poznamenal, že Kings byli na jeho radaru jako tým, na který si má dávat pozor: "Po letošním létě už ne, o L.A. se už nebojím. Získali Pierra-Luca Duboise, Phillip Danault má dlouhou smlouvu a prodloužili s Kopitarem. Za rok, kdy budou spekulace gradovat, už nebudou v honbě za Draisaitlem."

To neznamená, že jiné týmy nebudou mít zájem, ale skutečnost, že Stauffer zmiňuje Kings, znamená, že zaslechl, že se o tom uvnitř této organizace uvažovalo před tím, než udělali nedávné kroky.

Pro Oilers je rozhodně dobře, že z případných zájemců jeden vážný odpadl, nicméně i tak je to téma, které budou v Albertě řešit čím dál častěji.

Share on Google+