Přestupová bomba na obzoru? Canadiens a Flames se zajímají o Zachu!

Hokejová šeptanda kolem Pavla Zachy nabírá na obrátkách. Podle informací serveru RG Montreal Canadiens oficiálně sondovali u Boston Bruins možnost získání českého centra. „Canadiens o Zachu zájem mají a už se na něj ptali, ale nejsou jediní,“ potvrdil zdroj portálu. „Zájem dál projevují i Calgary Flames a několik dalších týmů.“
Právě zájem Montrealu je obzvlášť pikantní. Pokud by k trejdu došlo, šlo by o první výměnu hráče z NHL soupisky mezi těmito dvěma historickými rivaly od února 2001, kdy se stěhovali obránci Patrick Traverse a Eric Weinrich.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byla dohoda na spadnutí, ale podle zdrojů už proběhly diskuse o různých scénářích. Mezi jmény, která se objevují v zákulisních debatách, patří útočníci Joshua Roy a Oliver Kapanen nebo bek Jayden Struble. Ten by se měl letos prát o místo ve třetím obranném páru Habs, ale v Bostonu o něm mají přehled už od jeho středoškolských let. „Je to hráč, kterého mají rádi, ale na Zachu by to určitě nestačilo,“ zaznělo z druhého zdroje.
Co se týče Bruins, vše nasvědčuje tomu, že iniciátorem zájmu nejsou oni, ale ostatní kluby. „Sweeney ho nenabízí. Jen naslouchá,“ zaznělo dále. „Nemyslím si, že by se něco stalo před Dnem díkůvzdání. Pokud ale Bruins začnou zase hrozně a bude se blížit sváteční přestupní stopka, pak už to může být vážnější, a nejen u Zachy.“
Montreal mezitím dál hledá druhého centra. GM Kent Hughes nechce dělat unáhlené kroky a rozbíjet mladé jádro týmu, pokud si nebude jistý, že jde o správný tah. „Ano, zajímali se i o Masona McTavishe z Anaheimu, ale Ducks si ho zatím chtějí pojistit,“ připomněl zdroj.
Habs navíc uvolnili prostor pod platovým stropem přesunem kontraktu Careyho Price, aby byli připraveni, pokud se objeví příležitost získat top-6 centra. Pokud Bruins skutečně nabídnou Zachu k výměně, Montreal bude u toho.
