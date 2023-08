Přestupovou nudu rozboural Montreal. Manažer Hughes popsal, jak jednání probíhala

Srpen není zrovna měsícem, kdy by hokejoví fanoušci hltali jednu zprávu za druhou. Jak už to tak bývá, většina podstatného se v NHL udá na draftu a pár dnů po otevření trhu s volnými hráči. Momentálně jsou soupisky většiny celků alespoň z devadesáti procent hotové. O mnoho zajímavého se ale v posledních dnech postaral Montreal.

Nejprve se 6. srpna zapojil do výměny mezi San Jose a Pittsburghem. Dlouho očekávaný trejd obránce Erika Karlssona vyšel i s přispěním kanadského velkoklubu, který od Tučňáků získal druhé kolo draftu 2025, Caseyho DeSmithe, Nathana Legareho a především Jeffa Petryho.

„Pittsburgh se San Jose už nějaký čas jednal. Když jsem si našel čas, promluvil jsem si s GM Pens Dubasem, abych zjistil, v jaké fázi je. Dále jsme se ocitli v takovém bodě, že obchod musel proběhnout co nejdříve, jinak by Kyle hledal další možnosti. Nakonec jsme do toho šli také my, ale především jsem chtěl, aby to pro náš tým bylo prospěšné,“ popsal generální manažer Canadiens Kent Hughes.

Navrátilce Petryho si ale Montreal nenechal, o týden později jej poslal do Detroitu, od kterého naopak získal čtyřiadvacetiletého beka Gustava Lindströma spolu se čtvrtým kolem draftu 2025. „Obecně jsem zastáncem toho, že ať už jde o hráče nebo lidi, je třeba dělat správné věci. Slíbil jsem Petrymu, že budeme urychleně pracovat na jeho přestupu a nebudeme to protahovat. Má doma děti, potřeboval je dát do školy,“ poukázal Hughes.

A co si slibuje od zmíněného Lindströma? „Skauti mi na něj dávali jen ty nejlepší hodnocení. Mají pocit, že je to chytrý obránce, který má stále velký prostor na to, aby se zlepšoval. Doufáme, že do našeho týmu přidá potřebný prvek, který hledáme.“

Montreal tak nenápadně sbírá jednu draftovou volbu za druhou a připravuje se na světlejší budoucnost. Ačkoliv byli Canadiens v roce 2021 senzačně ve finále, v následujících dvou sezonách nastal velký výsledkový propad.

Na draftech 2024, 2025 a 2026 by měl Montreal vybírat dohromady osmadvacetkrát. Do té doby se ale samozřejmě může udát několik dalších výměn. „Když hromadíme draftové volby, dává nám to luxus k tomu, abychom si pak mohli dovolit trošku připlatit za kluky, které opravdu chceme,“ nezastíral generální manažer.

„Podařilo se nám vyměnit dvě smlouvy, které jsme chtěli posunout dále, aby vznikl prostor pro mladší hráče. Harvey-Pinard nebo Ylönen jsou kluci, kteří mají na to, aby se do sestavy dostali a byli stabilními členy mužstva,“ uzavřel Hughes povídání o svých plánech.

