Přestupový trh v NHL přišel o velká jména. Columbus stopnul trejdy a plánuje podpisy

13. února 7:00David Zlomek
Columbus Blue Jackets ještě před pár týdny vypadali jako ideální destinace pro lovce posil, ale s příchodem nového roku se v Ohiu všechno změnilo. Generální manažer Don Waddell totiž podle informací insiderů stáhl z trhu své tři největší hvězdy, o které měly zájem týmy z celé NHL.
Místo balení kufrů se tak kapitán Boone Jenner a útočníci Charlie Coyle s Masonem Marchmentem mohou těšit na nové kontrakty. Waddell využívá olympijskou pauzu k tomu, aby připravil nabídky, které tuto trojici udrží v dresu Jackets i po březnové uzávěrce přestupů. „Tyto rozhovory by měly začít nejpozději příští týden. Vzhledem k tomu, jak tým hraje pod trenérem Rickem Bownessem, spekulace kolem Coyla, Marchmenta a Jennera utichly. Bez ohledu na to, zda podepíší hned, jsou pro uzávěrku přestupů z trhu pryč,“ potvrdil jeden ze zdrojů z okolí ligy pro RG.org.
Za tímto nečekaným obratem stojí především šokující zmrtvýchvstání týmu pod taktovkou jednasedmdesátiletého stratéga Ricka Bownesse. Ten 12. ledna nahradil odvolaného Deana Evasona a od té doby Columbus válí.
Modrokabátníci před olympijskou pauzou nasadili drtivou sérii deseti výher z jedenácti zápasů, čímž se dotáhli na dostřel pěti bodů od divoké karty v nabité Východní konferenci. Waddell, který původně zvažoval přestavbu, nyní cítí šanci na první postup do play-off od roku 2020 a hodlá na trhu spíše nakupovat další kusy do skládačky než rozprodávat to nejlepší, co má v kabině k dispozici.
Charlie Coyle, kterému je třiatřicet let a letos nasbíral 42 bodů, i třicetiletý Mason Marchment jsou pro Waddella prioritou. Manažer potvrdil, že má zájem oba hráče, kterým v létě končí smlouvy, udržet. „Mají právo stát se nechráněnými volnými hráči, ale řekl jsem všem, že se během pauzy ozveme a uvidíme, jak na tom jsme. Pokud hráči chtějí být tady a my je chceme, obvykle najdeme způsob, jak se dohodnout. Peníze a roky jsou vždycky důležité, ale když hráč řekne, že chce být tady, většinou dohodu uzavřeme,“ prohlásil sebevědomě Don Waddell.
Columbus se vrací do akce 26. února zápasem proti Bostonu a čeká ho pět klíčových duelů před samotnou uzávěrkou přestupů 6. března. Pro kapitána Boonea Jennera, který v klubu kroutí už pátou sezónu s „céčkem“ na prsou, by prodloužení smlouvy znamenalo potvrzení role nezpochybnitelného lídra nově vznikající síly na Východě. Jak to dopadne?
