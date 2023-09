Preview: Ambice Chicaga jsou pryč. Úkol zní jasně, vychovat Bedarda

Pryč jsou doby, kdy se Chicago řadilo mezi totální favority na Stanley Cup. Postupným sešupem se Blackhawks dostali až na samé dno, odkud ale mohou brzy vystřelit. Proč? Odpověď má dvě slova – Connor Bedard.

Minulé sezony

Účast v play off pamatují v Chicagu naposledy v roce 2020, kdy v prvním kole prohráli s Vegas. Od té doby tři sezony, které končily po základní části. Silný kontrast oproti tomu, na co byli Blackhawks po léta zvyklí.

Dolů šly výkony, výsledky i bodové zisky. A minulá sezona vše podtrhnula – Blackhawks se od začátku potáceli u dna, nakonec zaveleli a šli do závodu o první pozici na draftu. To se povedlo, nicméně o tom bude řeč níže.

Teď je ještě potřeba dodat, že tým je bez legend. Před pár lety odešli Corey Crawford či Duncan Keith, největší ranou je však rok 2023. Nejprve odchod Patricka Kanea do New York Rangers, pak i loučení s dlouholetým kapitánem Jonathanem Toewsem. Na novou ikonu však v Chicagu nečekali dlouho.

Bedard v centru dění

Přesněji do momentu, kdy se zjistilo, že budou brát z prvního místa. Ač to může znít vzhledem k ostatním hráčům na draftu neuctivě, asi i oni sami by vám řekli, že na Connora Bedarda nikdo neměl.

Má být novým generačním hráčem a navázat na odkazy, které zanechávají Sidney Crosby a Connor McDavid. Ostatně, s druhým jmenovaným je Bedard hojně spojován, nicméně on sám to neslyší vůbec rád.

Ale nevyhne se tomu. Ani v dobrém, když se mu bude extrémně dobře dařit, ani ve zlém, když to nepůjde. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Obrovská očekávání stála i před Alexisem Lafrenierem či Jurajem Slafkovským. První se trápí, druhý zatím také.

I tak je jasné, že v centru dění bude právě mladý Kanaďan. První centr, první přesilovka, lídr organizace a tvář týmu. V nadsázce se dá říct, že tenhle ročník není o Chicagu, ale o něm.

Zbytek sestavy

A co dál? Cíl Chicaga v létě byl jasný. Dodat Bedardovi dobré mentory. I proto je v týmu Corey Perry, Taylor Hall či Nick Foligno. Skupina útočníků je pak doplněna borci, kteří jsou v takovém středním hokejovém věku. Zmínit se dá Andreas Athanasiou, Jason Dickinson, Ryan Donato nebo Philipp Kurashev.

Zatímco útok vypadá slušně, zadní vrátka asi budou hořet. Skupina obránců Seth Jones, Nikita Zajcev, Connor Murphy, Jarred Tinordi a Isaak Phillips nebudí respekt. Spíš naopak. To samé v bráně. Zdravotní nejistota v podobě Petra Mrázka a stále ještě neodzkoušený Arvid Söderblom.

Co čekat?

Již to bylo zmíněno. Od Chicaga se může čekat cokoliv – stagnace, zhoršení i raketový posun. Nicméně hlavní bude, aby se rozvíjel Connor Bedard, tomu bude podřízeno naprosto vše. V Západní konferenci je spousta uchazečů o Pohár, ještě širší skupinka se řadí do kandidátu o play off. Chicago se neřadí ani do jedné z nich.

