Preview: Blue Jackets našli centra! Podaří se proklouznout do play-off již letos?

Nemožné se stalo skutečností! Modrokabátníci konečně získali centra do první řady. Ohiu pomohlo kontroverzní rozhodnutí Ducks. Mladý tým s mohutně posílenou obranou by rád udělal první krok již tuto sezonu a konečně prorazil do vyřazovací části. Otázkou však zůstává, co na to Elvis Merzlikins?

Útok 6/10

V Ohiu se těší na zářnou budoucnost. Tým do svých řad nečekaně přivítal předpokládanou dvojku draftu Adama Fantilliho, kterého Kačeři přeskočili a Blue Jackets příležitostí nepohrdli. Navíc přání skončit právě zde vyslovil i sám centr. Vedení tak konečně přivedlo adekvátního hráče do první řady na tento post.

Další pokrok se čeká i od Kenta Johnsona, který je stejně jako výše jmenovaný hráč produktem univerzity v Michiganu. O jeho talentu se všichni přesvědčili již v minulé sezoně. Efekt druhé sezony naopak zapůsobil na Colea Sillingera, který by na minulý ročník nejraději zapomněl a bude se snažit navázat na předloňské výkony.

Velký střelec se vyklubal z Kirilla Marčenka, kterému představení za mořem neskutečně vyšlo a hned nasázel 21 branek. Jeho krajan Jegor Činankov naopak doufá, že mu letos vydrží zdraví. K týmu se připojil i třetí ruský útočník Dmitrij Voronkov.

Zranění by se ráda vyhnula jedna z největších hvězd v podobě Patrika Laineho. Ten Columbusu značně chyběl. V katastrofální sezoně Jackets se alespoň neztratila loňská posila v zastoupení Johnnyho Gaudreaua. Ten stihl nasbírat 74 bodů, ale útok Ohia byl i přej jeho přičinění velmi podprůměrný. Skvělou bodovou bilanci se snaží udržet i kapitán Boone Jenner, který se od doby kdy převzal kapitánskou roli posunul o třídu výše.

Do týmu se po roční odmlce vrací Alexandr Texier, od nějž si vedení hodně slibuje. V souvislosti s výměnou je stále více spojován Jack Roslovic, kterému dobíhá poslední rok kontraktu.

Obrana 8/10

Obrana Columbusu poslední rok pouze paběrkovala, a proto přišel radikální krok. Vedení přivedlo z New Jersey Damona Seversona, který ještě před odchodem podškrábl tučný osmiletý kontrakt, jež se stěhoval s ním. K tomu přišel z Philadelphie Ivan Provorov. Tady se tedy v létě opravdu nešetřilo.

A to není vše. Do sestavy se vrací Zach Werenski, který se loni zranil už na začátku sezony. Připravený je i Adam Boqvist a Jake Bean. Ztracenou formu se bude snažit opět nalézt veterán Erik Gudbranson. Tomu loňský ročník absolutně nevyšel.

Blue Jackets navíc mají k dispozici Davida Jiříčka, Stanislava Svozila, Corsona Ceulemanse a Dentona Mateychuka a Samuela Kňažka.

Je to tedy velmi masivní arsenal, kterým se může Columbus pochlubit. Je více než jasné, že časem bude někdo muset jít z kola ven, jelikož mladé prospekty si o šanci říkají čím dál více.

Brankáři 4/10

Columbus má však od minulé sezony nový velký problém. V brankovišti je totiž jedna velká neznámá. Elvis Merzlikins poté, co podškrábnul prodloužení své smlouvy na několik let dopředu za nemalé peníze, nedokázal navázat na předchozí ročníky. Tvrdě dopadl na zem a svezl se společně s týmem, který předváděl otřesné výkony. Úspěšnost jeho zákroků byla 87,6 %, což jsou hrozivá čísla na plat 5,4 milionů dolarů. Vedení čeká, že konečně přijde zlepšení a vrátí se starý Elvis.

Záda by měl lotyšskému brankáři krýt Daniil Tarasov. Tomu do loňské sezony pro změnu hodilo vidle zranění, které jej dlouhou dobu drželo mimo hru.

Na zkoušce je v Columbusu ještě zkušený Aaron Dell.

Celkové hodnocení redaktora

V Ohiu roste velmi silný tým. Columbus se snaží být konkurenceschopný už teď a trochu předběhnout dobu s obranou, do které v létě hodně investoval. Záleží ovšem jestli stejně rychle dokáže zrát i útok, který táhne Patrik Laine a Johnny Gaudreau. Zbytek útočných řad bude ještě chvíli zrát. Z defenzivního valu bude zřejmě muset brzy někdo z kola ven, jelikož prospektů je opravdu mnoho a časem to bude někoho stát místo. Slabinu a zároveň i sílu představuje brankoviště, kde nikdo zatím netuší, s jakou formou do sezony vstoupí Elvis Merzlikins. Postup do vyřazovací části bude hodně záviset právě na brankovišti, které by mělo mít konečně svou podporu i v obraně.

