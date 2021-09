PREVIEW: Bolestné odchody překryly zajímavé příchody. Dokáží Habs navázat na senzační jarní jízdu?

Kdo si před posledním play-off vsadil, že Montreal postoupí až do finále, ten si musel vydělat velice pěkné peníze. Canadiens totiž do vyřazovací části postoupili jen s devětapadesáti body na kontě, což byl vůbec nejmenší zisk ze všech účastníků play-off. V prvním kole vyřadili Toronto, přestože s ním prohrávali už 1:3 na zápasy. Lauf jim zůstal i proti Winnipegu, který smetli 4:0.

Postup do finále si Montreal zajistil v šestém semifinálovém klání s Vegas Golden Knights. Okamžik, kdy dal v čase 61:39 Artturi Lehkonen rozhodující gól, si budou fanoušci z kanadské bašty hokeje ještě dlouho pamatovat. Možná o něm budou vyprávět i svým pravnoučatům. Vždyť pro Canadiens to byla obrovská událost, na postup do rozhodující série o Stanley Cup čekali dlouhých 28 let. V ní ale podlehli Tampě poměrem 1:4 na zápasy.

Aktivita na trhu

I když Montreal zažil úžasnou jarní jízdu, v létě doznal kádr celkem zásadních změn. Z hlavních strůjců postupu do finále už kouč Dominique Ducharme nebude moct počítat se službami útočníků Perryho, Danaulta, Kotkaniemiho a Tatara. Velezkušený Perry zkusí dobýt nejcennější pohár v Tampě, Danault se upsal Králům z Los Angeles, Kotkaniemi zvolil Carolinu a Tatar oblékne dres New Jersey. Odešel i obránce Jon Merrill, jenž zamířil do Minnesoty.

Musíme však zmínit i příchody, které na papíře nevypadají vůbec špatně. Obranné řady Habs vyztuží David Savard, který konec uplynulé sezony strávil v Tampě. Zkušenou posilou bude i jednatřicetiletý Chris Wideman. Bronzový medailista ze světového šampionátu 2021 se do NHL vrací po roční anabázi v Nižném Novgorodu, za který si připsal skvělých 41 kanadských bodů v 59 zápasech.

Daleko zvučnější jména příchozích hráčů ale nabídnou útočné formace. V prvních dvou lajnách by měl nastupovat pětadvacetiletý Christian Dvorak, který se stal součástí výměny mezi Arizonou a Montrealem. Coyotes za svůj ofenzivní klenot získali dvě přední volby draftů v následujících letech. Neméně slabší pozici v sestavě bude mít bývalý hráč Ottawy, Floridy a St. Louis Mike Hoffman. Posilami do třetí a čtvrté formace budou Mathieu Perreault se Cédricem Paquettem.

Smutný konec hvězdného Webera?

Bezesporu klíčovou postavou Canadiens byl v minulé sezoně obránce Shea Weber. Na týmové soupisce sice zůstává, ale v tuto chvíli není vůbec jisté, jestli ještě někdy do duelů NHL zasáhne. Podle nejnovějších zpráv se jej následující ročník téměř určitě týkat nebude, robustního kapitána sužují problémy s podkolenní šlachou i kotníkem.

Generální manažer Marc Bergevin moc dobře ví, že majitele dvou zlatých olympijských medailí, mistra světa a vítěze Světového poháru jen tak nenahradí. „Byl jsem doslova uchvácen tím, jak nás Shea dotáhl až do finále Stanley Cupu. V tu chvíli jsem ale vůbec netušil, že je na tom zdravotně takhle. Věděli jsme, že má bolesti, ale neměli jsme ani ponětí o jejich vážnosti,“ nechal se Bergevin slyšet v červenci.

Kdo by mohl ze stávajícího kádru elitního beka nahradit? Pravděpodobně nikdo, neboť zadáků podobných kvalit je na světě málo. Jedno jméno ale naskočí okamžitě, a to Jeff Petry. Téměř určitě se z druhého obranného páru posune do toho prvního, přičemž na sebe naloží ještě daleko větší porci minut na ledě. Už v minulé sezoně hrál skvěle. V pětapadesáti duelech základní části zapsal 42 kanadských bodů, dalších šest asistencí přidal v play-off.

Potenciál má ruský obránce Alexandr Romanov, pro něhož byl loňský ročník vůbec tím prvním v zámoří. Od svých defenzivních parťáků se ještě může ledacos naučit, vždyť je o téměř deset let mladší než Ben Chiarot, Chris Wideman a David Savard. Ani Bretta Kulaka s Joelem Edmundsonem už do kolonky mladých hráčů zahrnovat nemůžeme.

Potvrdí Price svou formu z play-off?

Málokdo čekal, že možná svou vůbec nejlepší sezonu v kariéře prožije Carey Price až ve čtyřiatřiceti letech. Brankář, který si až do léta 2026 bude vydělávat 10,5 milionu dolarů ročně, neprožil zrovna nejlepší základní část, vše ale vynahradil v play-off. Hlavně díky skvělým Priceovým výkonům Montreal vůbec přešel přes 1. kolo, velezkušený gólman potvrdil lauf i v následujících sériích. Nakonec se ve vyřazovací fázi zastavil na 92,4% úspěšnosti zákroků.

Roli dvojky bude i v sezoně 2021/2022 plnit Jake Allen. Nutno říct, že tento brankářský tandem může být jedním z nejlepších v lize, pokud se potká s formou. Allen hrál několik let v St. Louis, ve kterém on byl tím mužem, jenž obvykle zápasy startoval. Až ve vítězné sezoně 2018/2019 jej z brankoviště vystrnadil tehdejší objev Jordan Binnington.

Ambice budou vysoké

Primárním cílem Montrealu bude postup do play-off. Vloni se totiž ukázalo, že právě v něm se může stát opravdu cokoliv. Nicméně účast mezi šestnáctkou nejlepších nebude pro Price a spol. jednoduchou záležitostí. Hokejisté Canadiens se totiž představí v papírově velmi silné Atlantické divizi, ve které se chtě nechtě znovu bude muset počítat s Tampou, Torontem a Bostonem. Favoritem na postup do play-off je bezpochyby také posílená Florida. Nesmíme opomenout ani Ottawu spolu s Detroitem, od kterých se čeká zlepšení.

Montreal opět bude spoléhat na týmové výkony. O defenzívě už řeč byla, ale co útok? Velkou hvězdu NHL v něm nenajdete, ale kvalitní a vyrovnané formace už ano. To, že zápasy bude moct rozhodovat téměř kdokoliv na ledě, může být obrovskou výhodou.

Fanoušci budou zvědaví na Colea Caufielda, jenž se zařadil mezi objevy loňské sezony. V lajně by mohl nastupovat kupříkladu s Nickem Suzukim a Mikem Hoffmanem. Trenér Ducharme pravděpodobně sjednotí dvojici D + D, tedy Jonathana Drouina a Christiana Dvoraka. Spolu s nimi může hrát Brendan Gallagher, Josh Anderson či nejproduktivnější hráč Habs v základní části Tyler Toffoli.

Skvělou práci v play-off odvedl Joel Armia po boku Perryho a Staala. Nyní se může těšit na spolupráci s Jakem Evansem, Mathieuem Perreaultem, Cédricem Paquettem nebo Artturim Lehkonenem. Jaké ale bude přesné složení formací Canadiens, to je zatím ve hvězdách.

