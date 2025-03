Preview: Boston hostí Floridu, San Jose změří síly s Nashvillem

Na dnením menu kanadsko-americké NHL je 11 zápasů. Celý program začne o půlnoci na čtyřech stadionech, poslední duely pak startují ve 3:30.

Dnes nás čekají hned tři televizní duely. Boston si to od půlnoci rozdá s Floridou, která táhne šestizápasovou šňůru výher. Bruins bude chybět Marchand, který přestoupil právě do Floridy, ale dnes by ještě hrát neměl. Zápas poběží na kanále Nova Sport 1.

V televizi můžete sledovat také souboj Anaheim - Washington od 3:00 (Oneplay) a Los Angeles - New York Islanders od 3:30 (Nova Sport 1).

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+