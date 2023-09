Preview: Budou Coyotes lepší? Měli by, tým dostal kvalitu

Dlouhé roky je Arizona otloukánkem soutěže. Na ledě i na mediálním poli. Fanoušci ligy zažínají žít s tím, že jde o uspokojení trhu na jihu Spojených států. Nicméně Coyotes v létě přivedli spoustu nových hráčů. Pokud si tento mix sedne, nemuselo by to vypadat zas tak hrozně.

Útok 5/10

Útočná vazba je na první pohled napěchována zavedenými jmény, nicméně nejde o hokejisty, kteří by byli známí pro své extra kvality či individuální schopnosti.

Kdo bude ofenzivu Kojotů táhnout? Formuje se jasná dvojice – Clayton Keller a Nick Schmaltz. Oba zmínění jsou v nejlepších letech kariéry (25 a 27 let), navíc za sebou mají velmi dobré sezony, kterými jen podtrhují svou stálou výkonnost.

Mezi ty nejlepší útočníky by se měl zařadit i Alex Kerfoot, jedna z posil ulovených na trhu s volnými hráči. Podepsal sice jen na dva roky, nicméně i tak jde o zajímavý úlovek. Jen na sezonu naopak podepsal Jason Zucker, v NHL zavedené jméno do ofenzivy. Má přinést jediné – góly.

O něco více se bude spoléhat i na Lawsona Crouse či Matiase Maccelliho, nicméně tím výčet (zatím) končí. Zbytek ofenzivy je totiž složen z průměrných hráčů, kteří povětšinou zastávají role ve čtvrtém útoku. Jmenovitě jde třeba o Nicka Bjugstada, Jacka McBaina, Travsise Boyda, Barretta Haytona či Liama O’Briena.

Záměrně jsme nechali dvě jména až na konec. Jde o dvojici mladíků, kteří mají být do budoucna tvářemi organizace. Zatímco Dylan Guenther už zkušenosti s NHL nabral, pro Logana Cooleyho půjde o první seznámení.

Pokud se oba sehrají a budou fungovat v jedné lajně, vznikne najednou pro Coyotes ofenzivní elixír, který bude závidět celá liga. Ale jestli se to stane, to je ve hvězdách.

Obrana 5/10

Zajímavý úkaz. Pro NHL je víceméně jasných sedm beků, nicméně všichni mají podepsáno jen na tuto sezonu.

Hlavní tváří bude bez debat Matt Dumba, úlovek z rybníku volných hráčů, jenž podepsal za necelé čtyři miliony. Měl by okamžitě vylepšit nejen defenzivu ale i přesilovky a přinést vůdcovství v kabině. Své žezlo bude předávat Seanovi Durzimu, kterého Coyotes získali z Los Angeles. Jde o velmi platného hráče s možností velkého růstu, to samé platí i u Victora Soderstroma či J. J. Mosera. Naopak mezi průměrné hráče patří Juuso Vallimaki nebo Troy Stecher.

Brankáři 7/10

Situace v brankovišti je sice lepší než v poli, ale ne o tolik. Karel Vejmelka ukázal, že dokáže být spolehlivým gólmanem v NHL. V nové sezoně by mu výrazně více měla pomoct obrana, nicméně v minulosti ukázal, že si dokáže poradit i bez ní. I tato sezona se ale pravděpodobně ponese v duchu spekulací o jeho odchodu.

To dvojka Connor Ingram je po vleklých problémech rád, že má delší působiště. V minulém ročníku působil spolehlivě, a tak Coyotes neměli důvod tuto pozici měnit.

Celkové hodnocení redaktora

Arizona jde do další sezony rozhodně s lepším kádrem než loni, nicméně ani tak to není žádná sláva. Tým je při nejlepším průměrný a bude rád, když se konečně odlepí ode dna. Cíl sezony je jasný – co nejvíce zlepšit dva mladé útočníky Coolyho s Guentherem. Odráží se od toho celková očekávání, která víceméně neexistují. Coyotes v podstatě nemohou zklamat, mohou jen vystřelit.

