PREVIEW: Buffalo prožilo hrozivou sezonu. Dokáže tentokrát sehrát důstojnější roli?

Psal se 26. duben roku 2011. Buffalo Sabres zrovna na domácím ledě čelilo Letcům z Philadelphie a urputně se hnalo za srovnáním série. Utkání nakonec prohrálo po výsledku 2:5, ale proč je zrovna zmíněné datum v souvislosti s Buffalem tak důležité? Bylo to totiž dosud poslední vystoupení tohoto celku v play-off. Po více než deseti letech tak mohou fanoušci Sabres jen nostalgicky vzpomínat.

Že by se to mělo v příštím roce změnit? Pravděpodobně ne. Momentálně to na lepší zítřky rozhodně nevypadá. Sabres by na loňskou sezonu nejraději zapomněli. Se sedmatřiceti získanými body v 56 zápasech se stali nejhorším týmem NHL. Mezi 26. únorem a 30. březnem navíc prožili neuvěřitelnou sérii osmnácti proher v řadě. To, že stejný počin se v sezoně 2003/2004 „povedl“ i Pittsburghu, fanoušky Buffala rozhodně neuklidňuje.

Kosmetické posílení

Leckdo možná očekával, že přes léto do toho vedení Buffala pořádně řízne. Nestalo se tak. Pravděpodobně nejzvučnější novou akvizicí týmu je Will Butcher. New Jersey si potřebovalo uvolnit místo pro nově příchozího Dougieho Hamiltona, tudíž právě Butchera poslalo do Buffala výměnou za budoucí hráčskou či draftovou kompenzaci.

Když zůstaneme u obranných řad, tak v rámci nich se udála ještě jedna velice zajímavá výměna. Rasmus Ristolainen nově vyzkouší dres Philadelphie, do kádru Buffala naopak zamířil švédský obránce Robert Hägg. Letci chtěli finského zadáka opravdu hodně, což prokázali i na tom, že kromě Hägga za něj byli schopni obětovat první kolo letošního draftu a druhé kolo draftu 2023. Defenzívu Sabres vyztužil i devětadvacetiletý Mark Pysyk z Dallasu.

Kouč Don Granato vyhlížel i posílení směrem do ofenzívy. Nakonec se musí spokojit jen s Johnem Haydenem a Vinniem Hinostrozou. Mezi farmou a prvním týmem se zřejmě bude pohybovat pětadvacetiletý útočník Ryan MacInnis, jenž přišel z Columbusu. Co si budeme povídat. Určitě to nejsou hráči, kteří by momentálně mohli Buffalo spasit.

Bez Sama Reinharta

To, že by se Florida v nadcházející sezoně mohla zařadit mezi nejlepší celky soutěže, je vysoce pravděpodobné. Její útočné řady navíc posílil Sam Reinhart, který celou svou dosavadní kariéru v NHL prožil v Buffalu. Změnu působiště už nutně potřeboval. O Stanley Cup si ještě nezahrál ani v jednom zápase, přestože v nejlepší hokejové lize světa odehraje už osmou sezonu. V uplynulých čtyřech letech vždy patřil mezi nejlepší hráče Buffala.

Kromě již zmíněných jmen vyzkouší nové působiště i obránce Will Borgen a útočník Riley Sheahan. Členové širšího kádru zabojují o místo u nováčka ze Seattlu. Obranné řady Buffala opustil i Jake McCabe, jemuž jako volnému hráči nabídlo smlouvu Chicago.

Brankářský tandem Anderson – Dell. Bude to stačit?

V mnoha větách už bylo naznačeno, že velké zlepšení, jestli vůbec nějaké, se od Buffala čekat nedá. Kde však tento celek určitě oslabil, je brankářský post. Linus Ullmark byl možná tím úplně posledním, kdo by se z Buffala dal za poslední sezony kritizovat. Vždy si držel procentuální úspěšnost zákroků nad devadesáti procenty, na což se pokusí navázat i v Bostonu. Roli dvojky za ním plnil Carter Hutton, jenž se nově přestěhoval do Arizony.

Jasnou jedničku mezi tři tyče Buffalo nesehnalo. Sáhlo tak po čtyřicetiletém Craigu Andersonovi, který v loňském roce plnil ve Washingtonu pozici trojky. Do státu New York přišel také Aaron Dell. Brankář, jemuž v příštím roce bude 33 let, vycítil šanci na mnohem větší vytíženost, proto se v Buffalu rozhodl podepsat. Nesmíme však opomenout mladého finského brankáře Luukkonena, který patří mezi nejtalentovanější gólmany svého ročníku. Proč by se nemohl stát týmovou jedničkou už letos? Prostoru určitě dostane hodně.

Případ Eichel

Přestože se nová sezona blíží velmi rychlým tempem k začátku, v tuto chvíli nikdo neví, jak to bude s Jackem Eichelem. V zámoří se hlasitě spekulovalo o jeho výměně do Bostonu, Los Angeles či k newyorským Jezdcům, jenže stále se nic neděje. Jednání o výměně blokují Eichelovy zdravotní potíže. Sám útočník je z toho pořádně rozladěný, vedení klubu už v minulé sezoně vyjádřil svou velkou nespokojenost. Změnu prostředí by mile rád uvítal.

Pokud však v Buffalu zůstane, nabízí se otázka, s kým bude ve formaci hrát. Zřejmě nejžhavějším adeptem na toto místo je Victor Olofsson, jenž loni zazářil dvaatřiceti body. O sezonu dříve jich dokonce posbíral o deset více.

Celá organizace by navíc nutně potřebovala probudit propadajícího se Jeffa Skinnera. Ten zaznamenal za poslední dvě sezony 112 zápasů, ve kterých si připsal jen 37 bodů. V jeho případě platí: za hodně peněz, málo muziky. Jeho výkonnost totiž roční gáži ve výši devíti milionů dolarů rozhodně neodpovídá.

