Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40Jan Šlapáček
Carolina v posledních sezónách pravidelně patří k nejlepším týmům ve Východní konferenci, na výraznější úspěch jí ale v play-off vždycky něco chybí. I z tohoto důvodu byli Hurricanes v létě aktivní a provedli pár řezů v kádru.
Carolina se v posledních sezónách propracovala do pozice pravidelného účastníka vyřazovacích bojů, kterému ale téměř vždy dojdou síly a skončí to bez výrazného úspěchu. V minulém ročníku se Hurricanes v poklidu dostali až do finále Východní konference, kde nedokázali být Floridě důstojným protivníkem a po pěti zápasech s Panthers měli po sezóně.
I to byl jeden z důvodů, proč se vedení Caroliny v létě rozhodlo být aktivní. Prostor si udělalo dvěma odchody, kdy jako volní hráči skončili Brent Burns a Dmitrij Orlov. Zmíněnou dvojici se pokusí nahradit především K'Andre Miller, kterého Hurricanes získali při výměně s Rangers a následně s ním uzavřeli novou osmiletou smlouvu.
Velké posílení útočných řad přišlo z trhu volných hráčů, odkud dokázala Carolina podepsat velice žádaného Nikolaje Ehlerse. Dánský útočník by měl týmu dodat více ofenzivních možností, které především v play-off chyběly.
Brankoviště s otazníkem
Složení brankoviště Hurricanes není slabinou, ale dostatečnou jistotu celé organizaci nedodává. Frederik Andersen dokáže i ve svém věku podávat skvělé výkon a svůj tým táhnout k vítězstvím, nicméně ho často potkávají zdravotní problémy a v tomto ohledu na něj není spolehnutí. V minulém ročníku odchytal dvaadvacet zápasů v základní části, dalších třináct startů pak přidal v play-off.
Druhým mužem s maskou bude i letos Pjotr Kočetkov. Šestadvacetiletý ruský brankář si zatím nedokázal vychytat pozici brankářské jedničky, ačkoli dostává kvůli zdraví svého parťáka hodně prostoru. Výkonnost Kočetkova bývá často jak na houpačce a na převzetí brankoviště bude muset ještě vyzrát. V minulém ročníku nedosáhl ani na devadesátiprocentní úspěšnost zákroků.
Jak do vynikající obrany zapadne Miller?
Obrana Caroliny byla jednou z nejlepších v NHL a pravděpodobně to bude platit i v nadcházejících sezónách. Hlavním mužem zadních řad je Jaccob Slavin, který se v posledních letech vypracoval v jednoho z nejlepších defenzivních beků v lize a odměnou mu byla i účast na 4 Nations v sestavě USA.
Nejvyšší smlouvu z obrany má podepsanou K'Andre Miller, jenž bude v následujícím ročníku pod výrazným drobnohledem. Jeho závěr u Rangers nebyl ideální a nesla se na něj kritika. Nyní bude muset přesvědčit, že byla neoprávněná a může se stát klíčovým mužem zadních řad Hurricanes.
Zbytek obrany doplní ofenzivně laděný Shayne Gostisbehere, Sean Walker a Jalen Chatfield. Stabilním hráčem NHL bude i ruský obránce Alexandr Nikišin, který v minulé sezóně debutoval během vyřazovací části.
Léčba Ehlersem?
Dánský útočník měl po odchodu z Winnipegu na svém stole hodně nabídek, nakonec upřednostnil právě tu od Caroliny a podepsal na šest let za 51 milionů dolarů. Hurricanes získali mimořádnou posilu, která může z jejich dvou elitních formací udělat nebezpečné uskupení.
Dá se očekávat, že Ehlerse budeme vídat v prvním útoku po boku Sebastiana Aha a Andreje Svečnikova. A právě Svečnikov by ze svého nového spoluhráče mohl hodně těžit a stát se nejlepším střelcem celého týmu.
V útočných řadách bude nadále pokračovat i Taylor Hall, který původně přicházel pouze na play-off, ale jeho výkony mu přinesly tříleté prodloužení kontraktu. Zajímavé bude sledovat i to, jak se budou nadále vyvíjet mladíci Logan Stankoven a Jackson Blake.
Opomenout nesmíme v útočných řadách ani Setha Jarvise, který v minulé sezóně vstřelil dvaatřicet gólů a kapitána Jordana Staala, jenž svému týmu pomáhá především defenzivní prací.
Očekávání redaktora
Carolina bude i po letošních změnách v kádru patřit k nejlepším týmům ve Východní konferenci a zvládne vyhrát svoji divizi. V play-off to ale bude podobné jako v posledních letech, na postup do finále Stanley Cupu to stačit nebude.
Preview ostatních týmů:
- Anaheim Ducks
- Boston Bruins
- Buffalo Sabres
- Calgary Flames
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.