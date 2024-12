Preview: Carolina v domácím prostředí vyzve Ottawu

V noci na sobotu se bude hrát pouze jeden zápas. Do akce se dostanou hokejisté Hurricanes a Senators, kteří v Raleigh svedou boj o dva body.

Carolina se v letošním ročníku znovu nachází na předních příčkách Východní konference. Po osmadvaceti odehraných zápasech má na svém kontě sedmatřicet bodů (18-9-1). Dokáže se dneska bodově prosadit i Martin Nečas?

Ottawa je na tom bodově hůře, ale aktuálně to vypadá, že by letos mohla nějakým způsobem promluvit do bojů o play-off. Senators mají osmadvacet bodů (13-13-2) a na Flyers ztrácí čtyři body, nicméně mají o dva odehrané zápasy méně.

