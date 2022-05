PREVIEW: Cesta za hattrickem začíná v Torontu! Zastaví zkušená Tampa ostrostřelce Matthewse?

Souboj dvou těžkých vah. Takto by se dala označit série mezi Torontem a Tampou. Na jedné straně obrovská touha uspět a zároveň zastavit léta bez postupu do 2. kola, na straně druhé motivace získat pohár potřetí za sebou.

Tato generace Tampy může dosáhnout něčeho, co se žádnému týmu od nadvlády New Yorku Islanders zkraje osmdesátých let nepovedlo. Útočník Lightning Patrick Maroon dokonce touží po čtvrtém Stanley Cupu v řadě, poněvadž v roce 2019 ještě nastupoval za vítězné St. Louis.

Duely Toronta a Tampy patřily v základní části mezi ozdoby soutěže. Branek v nich padalo povětšinou hodně. Blesky naposledy přemohly Javorové listy poměrem 8:1!

Toronto Maple Leafs – 82 zápasů, 115 bodů, úspěšnost 70,1 %, skóre 315:253, nejproduktivnější hráč: Auston Matthews 60+46

115 bodů ještě Toronto ve své dlouhé historii na kontě nemělo. Letošní základní část zvládlo opravdu snově, skončilo na čtvrté pozici v celé lize. Javorové listy se opět spoléhaly na Austona Matthewse, jenž ve třiasedmdesáti zápasech nastřílel neuvěřitelných 60 branek.

Pokoření magické hranice je jedna věc, americký útočník by však raději uvítal týmový úspěch. Zní to až neuvěřitelně, ale Toronto dlouhých 18 let nepřešlo přes první kolo Stanley Cupu. Kdy jindy to změnit, když ne právě letos?

Kromě Matthewse se bude celek z kolébky hokeje spoléhat na služby Mitchella Marnera, který v základní části atakoval hranici sta kanadských bodů. Velmi nabité útočné řady tvoří i William Nylander či kapitán John Tavares. Otázkou zůstává, jestli kouč Sheldon Keefe bude moct počítat se službami forvardů Kašeho a Buntinga. Kaše chybí už více než měsíc, Bunting zhruba týden.

Právě kvalita v ofenzívě byla největší doménou Toronta v základní části. Hokejisté Maple Leafs celkově nastříleli 315 branek, přičemž pouze Florida na tom byla lépe. K tomu přispěl i ofenzivně laděný obránce Morgan Rielly, který vstřelil 10 gólů a přidal 58 asistencí.

Torontu se vyplatilo i nedávné angažování obránců Giordana a Ljubuškina, kteří umí tvrdit muziku. Velmi kvalitní výkony podává kupříkladu i Jake Muzzin.

Vyřazovací část pravděpodobně odchytá Jack Campbell. Třicetiletý gólman už v minulé sezoně ukázal, že se na něj tým může spolehnout. Přestože vyřazení s Montrealem neodvrátil, držel si velmi solidní 93,4% úspěšnost zákroků. Krýt záda mu bude Erik Kallgren, poněvadž Čech Petr Mrázek laboruje s poraněnými třísly.

Toronto bylo v dlouhodobé fázi sezony nejlepším týmem v přesilových hrách. V průměru využilo více než každou čtvrtou naskytnutou hru pět na čtyři. Špatně si nevedlo ani v početních nevýhodách, tam mu patřila příčka osmá.

Tampa Bay Lightning – 82 zápasů, 110 bodů, úspěšnost 67,1 %, skóre 287:233, nejproduktivnější hráč: Steven Stamkos 42+64

Tým kouče Jona Coopera ani v loňské základní části příliš nezářil, nicméně rozjetou Floridu dokázal poměrem 4:2 vyřadit. O totéž se pokusí i letos. Znovu načne sérii na kluzišti soupeře.

Pozitivní zprávou pro fanoušky Lightning je, že do úvodního utkání nastoupí Tampa zřejmě v plné sestavě. Zkušenosti brankáře Vasilevského, obránce Hedmana a útočníků Kučerova, Stamkose, Perryho nebo Paláta se budou hodit. Tito hráči prostě ví, jak se hraje play-off.

Právě Steven Stamkos, kterého v minulých letech trápila častá zranění, dosáhl poprvé v kariéře na stobodovou sezonu. K 42 brankám zapsal svých rekordních 64 asistencí. I díky tomuto vydatnému příspěvku Tampa s přehledem uhájila třetí místo v Atlantické divizi.

Největší hvězdy Tampy sice v kádru zůstaly, ale úplně totožná sestava Stanley Cup obhajovat nebude. V loňském play-off se zaskvěla třetí formace ve složení Coleman – Gourde – Goodrow, ani jeden z těchto hráčů však už modrobílý dres neobléká. Úplně na škodu to být nemusí, protože útočníci Bellemare, Paul nebo Perry zapadli dobře.

Jednoznačnou jedničkou mezi třemi tyčemi Tampy je Andrej Vasilevskij, jemuž se ovšem základní část nepovedla tak, jak jsme si u něj zvykli. Svůj tým sice dovedl k devětatřiceti výhrám v 63 zápasech, jenže v procentuální úspěšnosti zákroků se umístil až na dvanácté příčce. Dá se ale očekávat, že v play-off znovu bude patřit mezi nejlepší muže v masce.

V základní části byla Tampa sedmým nejlepším týmem v přesilovkách. V početních nevýhodách jí patřila jedenáctá pozice. Dokáže stejně jako v minulých sezonách svou formu ještě vygradovat?

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Toronto – Tampa 2:1p

Toronto – Tampa 3:5

Tampa – Toronto 2:6

Tampa – Toronto 8:1

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Toronto: Petr Mrázek (B), Ondřej Kaše (Ú), David Kämpf (Ú)

Tampa: Jan Rutta (O), Erik Černák (O), Ondřej Palát (Ú)

TIP REDAKTORA

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 3:4

Tato série může dopadnout opravdu jakkoliv. Jestliže Toronto i Tampa budou podávat výkony, na které jsme u těchto mužstev zvyklí, nebude velkým překvapením, když se rozhodne až v sedmé partii. Pro Toronto může být domácí prostředí v rozhodujícím střetnutí svazující, zatímco celek Tampy ví, jak takové duely zvládat. Rozhodne kvalitní defenzíva spolu s brankářem Vasilevským.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+