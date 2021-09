PREVIEW: Chudší léta stačila. Černí jestřábi znovu cílí k úspěchům

Ve fanouškovském táboře Chicaga Blackhawks bychom potěšení nad uplynulými sezonami hledali velmi těžko. Člen slavné Original Six postoupil za posledních šest let do play-off třikrát, vždy se ovšem musel poroučet už v konferenčním čtvrtfinále. Po sezonách rozpaků a hledání však naskakuje další dech. Vedení Blackhawks přes léto posílilo a vyhlíží světlejší zítřky.

Rozhodně nebylo velkým překvapením, že se Černí jestřábi v loňské sezoně do bojů o Stanley Cup nedostali. Nadměrný počet zraněných hráčů, prostupná obrana, nezkušení brankáři = 6. místo v Centrální divizi.

Lov velkých ryb

Na letním přestupovém trhu to Chicago pořádně rozbalilo. Ještě v červenci získalo výměnou z Columbusu robustního zadáka Setha Jonese, za kterého bylo ochotno opačným směrem poslat talentovaného Adama Boqvista. Se šestadvacetiletým Jonesem okamžitě podepsalo dlouhodobou smlouvu, která začne platit od sezony 2022/2023. Spolu se Sethem Jonesem zároveň přivábilo i jeho o dva roky mladšího bratra Caleba.

Do obrany podepsalo i sedmadvacetiletého Jakea McCabea. Zadák, který celou svou dosavadní kariéru strávil v Buffalu, se může těšit na novou výzvu. Podobně jako útočníci Tyler Johnson a Jujhar Khaira. Oba střední forvardi patřili v dřívějších letech mezi stabilní členy třetích a čtvrtých formací. Obdobná úloha je od nich očekávána i v Chicagu.

Fleury jasnou jedničkou

Tou úplně největší a nejslavnější rybou, kterou Chicago v létě vylovilo z rybníku, je majitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL z minulé sezony Marc-André Fleury. Brankářský veterán se už z Las Vegas stěhovat nechtěl. Nebylo tak divu, že po nečekané výměně do Chicaga si musel pár dnů rozmýšlet, jestli vůbec v kariéře pokračovat. Nakonec se rozhodl, že ano, což je pro hokejové fanoušky perfektní zpráva.

Pokud si udrží výkonnost, kterou podával v minulé sezoně, bude pro Chicago trumfem a esem. Zvlášť když po odchodu dlouholeté jedničky Coreyho Crawforda hledalo brankáře podobného kalibru. Z mužů v masce se největší důvěry trenérů v loňské sezoně mohl těšit Kevin Lankinen, který vyloženě nezklamal. Byl to však pro něj obrovský skok. O pozici dvojky se letos popere s Malcolmem Subbanem a Collinem Deliou.

Obrovskou marodku už nechtějí zažít

Jestřábi se v minulé sezoně museli popasovat s nevídanou marodkou, v některých zápasech jim chybělo téměř deset hráčů. Celou sezonu vynechal kapitán Jonathan Toews, jenž se vinou chronického zánětu v nejbližší době na led jen tak nevrátí. Kvůli operaci kolene musel několik měsíců rehabilitovat Alexander Nylander. Švédský útočník už je fit a na start nové sezony se těší. Zdravotní potíže sužovaly převážnou část minulého ročníku i Kirbyho Dacha, talentovaný forvard kvůli zraněnému zápěstí odehrál v sezoně 2020/2021 jen 18 utkání.

Hlavní tahoun? Zas a znovu Patrick Kane

Nepříliš vysoký útočník s osmaosmdesátkou na zádech, který je neuvěřitelně technicky zdatný a zároveň hladový po gólech a kanadských bodech. To je nejtrefnější popis Patricka Kanea, kterého v dresu Chicaga můžeme vídat už od sezony 2007/2008. V NHL má úžasnou statistiku více než bodu na odehrané utkání. Celkově zasáhl včetně play-off do 1 165 zápasů, ve kterých posbíral úctyhodných 1 220 kanadských bodů.

Je mu ale stále „teprve“ dvaatřicet let, tudíž ze svého hokejového umění rozhodně jen tak neztrácí. Otázkou zůstává, kdo se vedle něj po většinu sezony zařadí na pozici středního útočníka. Variant je hodně: Dylan Strome, Kirby Dach, Alex DeBrincat, Philipp Kurashev...

Obrana bez trojnásobného šampiona

Příznivci Blackhawks si budou muset zvykat, nic totiž netrvá věčně. I když je to hodně bolí. Spojení Duncana Keitha a Chicaga je minulostí. Osmatřicetiletý obránce na sebe přetáhne vůbec poprvé během své kariéry v NHL jiný dres než ten chicagský. Keitha čeká nová výzva v podobě Edmontonu. Rok po konci Brenta Seabrooka tedy Chicago přichází o svého dalšího držitele tří Stanley Cupů z let 2010, 2013 a 2015.

Je jisté, že největší porci minut na ledě si z obranných řad ukrojí Seth Jones. Hodně co nabídnout má i Connor Murphy, jenž by se měl taktéž zařadit mezi klíčové beky týmu. Nejstarším mužem defenzívy bude Calvin de Haan, od kterého se mohou mladíci Ian Mitchell, Riley Stillman nebo Nicolas Beaudin ledacos naučit.

Kádr Chicaga na papíře rozhodně špatně nevypadá. V Centrální divizi, kde kupříkladu najdeme silné celky Colorada, Dallasu, Minnesoty, St. Louis, Winnipegu nebo Nashvillu, však postup do play-off samozřejmostí rozhodně nebude. Mladý kouč Jeremy Colliton má před sebou těžký úkol, možná dosud nejtěžší v jeho trenérské kariéře. Jestli jej vyřeší na podtrženou jedničku, to se dozvíme až na jaře příštího roku.

