PREVIEW: Colorado první kola zvládá, Nashville nemá co ztratit. Zaskočí favorita?

Úkol splněn. Predators v létě podstoupili rozsáhlou plastickou operaci. Kádr opustila jména jako Rinne, Ellis, Arvidsson nebo Järnkrok, přesto Nashville tu s většími, tu s menšími potížemi proklouznul do play-off. Jakkýkoliv další posun budou fanoušci považovat za vítaný nadstandard. Jejich sladké představy chce rozprášit Colorado - hvězdami nabitý tým, který byl ve finále konference naposledy před 20 lety.

Jenže byť zůstávají Avalanche dlouhodobě za očekáváním, postup do druhého kola se pro partu trenéra Bednara stal povinností. Avs to potvdili v předchozích třech ročnících, krach nastal až v konferenčním semifinále. Celek šikovných a rychlonohých hokejistů přetlačila hrubá síla.

Přesně ta však zdobí výkony Predators. Útočníci Tanner Jeannot (318) a Luke Kunin (223) dokonce patřili mezi nejčastěji bodyčekující hráče soutěže. Svou devizu Preds proti Coloradu dokonale využili v základní části. Ze čtyř vzájemných zápasů odcházel Nashville s šesti získanými body a druhému mužstvu tabulky, které jinak v průměru inkasovalo 2,85 gólu za zápas, nadělil 17 branek (průměr 4,25).

Colorado Avalanche - 82 zápasů, 119 bodů, úspěšnost 72,6 %, skóre: 312:234, nejproduktivnější hráč: Mikko Rantanen 36+56

Proč to nedopadlo vloni? Tak teď? Ne? A co za rok? Jednou to přece klapnout musí!

Generální manažer Joe Sakic proměnil Colorado v soudržnou stavebnici. Každý dílek mu zapadá, najít nedokonalosti zdá se býti nemožné. Jenže dílo, které na první pohled vypadá nedobytně, se rok co rok rozpadá už ve druhém kole.

Touha zopakovat tažení za Stanley Cupem z let 1996 a 2001 je v Denveru obrovská, ale jako u všech nadějně vyhlížejících týmů představuje neúprosnou veličinu čas. Třeba je probíhající ročník tím posledním, kdy se může současná generace pokusit o hokejový grál.

V základní části k tomu nakročila dobře. I když přes 30 utkání vynechal zraněný kapitán Gabriel Landeskog a v nemalém množství zápasů Colorado postrádalo také Nathana MacKinnona, Samuela Girarda nebo Devona Toewse, poradilo si a s často okleštěnou sestavou ovládlo Západní konferenci. Jen o tři body jej pokořil vítěz Presidents' Trophy z Floridy.

To představuje pro mužstvo z Denveru nadějný signál. V minulých letech měla zranění důležitých hráčů fatální důsledky, letos jako by snad ani nevadila.

Velmi k tomu přispěl Mikko Rantanen, tichá finská voda, která mlela mantinely severoamerických kluzišť. A přestože pětadvacetiletý křídelník coby nejlepší střelec týmu nedosahoval kvalit snajpra Austona Matthewse z Toronta, nevadilo to.

Avalanche totiž ve svém středu našli hned šest mužů, kteří překonali hranici 25 gólů, a to včetně ofenzivního obránce Calea Makara. Kanadský bek si v 23 letech dělal zálusk na Norris Trophy pro nejlepšího zadáka, ale ocenění mu zřejmě vyfoukne Roman Josi z Nashvillu. I tento pikantní souboj dodává sérii říz.

Dále se mohou Avs opřít o účastníka Utkání hvězd Nazema Kadriho či vynikající střelce Ničuškina s Burakovskym. Vrací se Landeskog, jehož gáže se již nezapočítává do platového stropu. Díky tomu mohl Sakic před uzávěrkou přestupu angažovat Nica Sturma nebo obránce Joshe Mansona, kteří vyztužili „porcelánový“ tým posledních vyřazovacích bojů. V brance by měl začít Darcy Kuemper, s poraněním ruky absentuje pouze bek Ryan Murray.

Colorado chce v prvním kole demonstrovat třetí nejlepší útok v lize a zároveň druhou nejtužší defenzivu Západní konference. Vysněná cesta za pohárem začíná.

Nashville Predators - 82 zápasů, 97 bodů, úspěšnost 59,1 %, skóre: 266:252, nejproduktivnější hráč: Roman Josi 23+73

Mužstvo z Tennessee není radno podceňovat. Píše se rok 2017 a Nashville stoupá z posledního postupového místa až do finále NHL, kde nestačí na Pittsburgh.

Starověká Sparta nesla heslo „Neustupovat, nevzdávat se!“ Stejný zákon razí Predators.

Jenže borců, kteří si pamatují jízdu zpřed pěti let, už na soupisce moc nezbylo. Jedním z nich je obránce Roman Josi, který se znovu popasoval s rolí ofenzivního lídra. Jeho pasy byly tak přesné, že diváci museli místy zvažovat, zda nemá ruce propojené s laserovým zaměřovačem. Švýcar se stal pátým nejlepším nahrávačem této sezony a pouhé dvě asistence jej dělily od třetího fleku.

Predators se před startem tohoto ročníku obávali, jak se s pozicí jedničky popasuje Juuse Saros. Ne že by v předchozích letech nechytal dost, ale když bylo nejhůř, stále se mohl opřít o svědomitého veterána Pekku Rinneho. Ten ovšem v létě ohlásil definitivní konec kariéry.

Saros odpověděl nejlepším možným způsobem, když ošéfoval 38 vítězství Nashvillu. V procentuální úspěšnosti dokonce překonával Rusy Andreje Vasilevského a Sergeje Bobrovského, kteří zvládli ještě o jedno vítězství navíc. To vše při strašidelné porci 3931 minut, kterou Saros dostal. Byl tak vůbec nejvytíženějším mužem s maskou.

Jenže jako už několikrát v minulosti se sázka na jednoho koně nemusí vyplatit. Fin vynechá kvůli zranění v dolní části těla minimálně první dva zápasy na ledě soupeře. Zda bude pod Skalistými horami chytat český gólman David Rittich, nebo vyřazovací částí nepolíbený Connor Ingram, to zatím trenér John Hynes neprozradil.

Těšit ho může alespoň bodové procitnutí Matta Ducheneho, který dokonce nasázel 43 gólů. Zdatně mu sekundoval také Filip Forsberg, když v poslední sezoně pod současnou smlouvou prostřednictvím 42 tref výrazně navýšil svou hodnotu.

V Nashvillu si mohou gratulovat rovněž k tomu, že před expanzivním draftem Seattlu ochránili do té doby bezejmenného mladíka Tannera Jeannota. Letošní ročník čtyřiadvacetiletému křídlu sednul náramně. V hitech (318) zaostal jen za floridským Radkem Gudasem (355), v rozmezí dvou utkání sebral vždy alespoň jeden kanadský bod.

A tak mohou Preds oplývat optimismem. Ať série dopadne jakkoliv, jejich přestavba zafungovala hned na první pokus.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Colorado – Nashville 6:2

Nashville – Colorado 5:2

Nashville – Colorado 5:4 po prodloužení

Colorado - Nashville 4:5 po nájezdech

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Colorado: Pavel Francouz (B), Martin Kaut (Ú)

Nashville: David Rittich (B), Tomáš Vomáčka* (B), Jáchym Kondelík* (Ú)

*V letošní sezoně zatím neodehráli utkání v hlavním týmu.

TIP REDAKTORA

Colorado Avalanche – Nashville Predators 4:1

V uplynulých třech sezonách nedovolilo Colorado protivníkovi v prvním kole nikdy víc než jeden vyhraný zápas. Dominovalo. Letos se narativ nezmění. Ofenzivní síla Avalanche se s návratem Gabriela Landeskoga naopak ještě znásobí, Predators mohou postrádat jedničku v brance. Bránit umí, takže pokud se jim vše sejde, jedno domácí vítězství vydřou fotbalovým výsledkem. Víc však nestihnou a nic na tom nemění ani fakt, že před čtyřmi lety Nashville v úvodní rundě Colorado vyprovodil z play-off. Avs tentokrát hravě proklouznou do konferenčního semifinále, až tam je znovu čeká vážnější prověrka.

