Preview: Colorado s hvězdným kádrem má jediný cíl, znovu vyhrát Stanley Cup

6. září 20:34Kryštof Morong
Hokejisté Avalanche loni skončili ve vyřazovacích bojích už v prvním kole, když nestačili v jedné z nejlepších sérií sezóny na rivaly z Dallasu. Pro mnohé to bylo obrovské zklamání, protože Colorado s obměněným kádrem zvládlo základní část skvěle a po dvou letech opět pomýšlelo na Stanleyův pohár. Nyní má stejný tým, stejný cíl, odčinit loňský nezdar.
Minulá sezóna byla pro Colorado Avalanche poměrně chaotická. Celek z Denveru protočil neuvěřitelných 49 hráčů, k tomu přišel o jistotu v brance, když Alexandar Georgiev vychytal z 18 zápasů jen osm výher s průměrem 3,38 inkasovaného gólu a úspěšností zákroků 87,4 procenta. Generální manažer Chris MacFarland proto udělal razantní krok – vyměnil stávající brankářskou dvojici za Mackenzieho Blackwooda ze Sharks a Scotta Wedgewooda z Predators, kteří razantně obrátili Avalanche sezónu.
To však zdaleka nebylo všechno! MacFarland a prezident týmu Joe Sakic byli přesvědčeni, že prodloužení smlouvy s Mikko Rantanenem zničí šance Colorada na vybudování vyváženého kádru kolem Nathana MacKinnona a Cale Makara, takže přišel šok v podobě supertrejdu.
Obětovali Rantanena, aby mohli do týmu přivést Martina Nečase a Brocka Nelsona. Jenže Rantanen krátce na to zamířil k diviznímu rivalovi do Dallasu a v play off to byl právě on, kdo poslal Avalanche domů v sedmém zápase.
Útočná síla a geniální obranná dvojice
Útok Colorada dál stojí na Nathanovi MacKinnonovi, jednom z nejlepších hráčů světa. Po jeho boku se výborně chytil Martin Nečas, který si v minulé sezóně vytvořil kariérní maximum 83 bodů (27 gólů a 56 asistencí) a skončil devatenáctý v kanadském bodování. Pro mnohé fanoušky však stále mistr světa z Prahy naplno nenahradil finské křídlo. Výborně do sestavy zapadá Artturi Lehkonen, jenž těží z práce u mantinelu a v předbrankovém prostoru. Třicetiletý Fin naposledy zaznamenal 27 gólů v 69 zápasech. Druhá formace je pak posílená návratem Gabriela Landeskoga, který zřejmě nastoupí vedle Valerije Ničuškina a Brocka Nelsona.
No a pak je tady modrá čára, od níž kormidluje útočnou hru Cale Makar, ten prožil další sezónu s třiceti úspěšnými zásahy a k tomu málem atakoval mýtických 100 bodů, bez přehánění tak můžeme Kanaďana pasovat do role nejútočnějšího obránce od éry Bobbyho Orra.
Geniální Makar není ovšem jen ofenzivní hvězdou, ale především jedním z nejlepších obránců NHL, proti elitním formacím soupeře pravidelně strávil na ledě obrovskou porci minut, a přitom měl loni nejvyšší podíl vytvořených gólových šancí svého týmu. Není divu, že získal svou druhou Norris Trophy v kariéře.
Jeho parťák Devon Toews také odvádí špičkovou práci, a navíc bude s Makarem tvořit i obranný pilíř Kolébky hokeje na nadcházejících olympijských hrách v Miláně.
MacKenzie Blackwood chytil za Avalanche druhý dech, s 2,33 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností zákroků nad 91 % patřil ke špičce celé ligy. Záda mu bude opět krýt Scott Wedgewood, který zvládl roli náhradníka s nejlepšími čísly kariéry. Po nepovedeném play off však oba musejí potvrdit, že nejde jen o krátkodobou formu.
Jared Bednar povede Avalanche v roli hlavního kouče už do desáté sezóny, patří mezi vůbec ty nejrespektovanější trenéry NHL, na kontě má Stanley Cup z roku 2022, ale tlak roste. Další vyřazení v prvním kole by mohlo znamenat zřejmě jeho konec na lavičce.
Očekávání redaktora
Na papíře vypadá sestava Colorada skvěle, otázkou ale zůstává, zda vydrží všichni pohromadě celou sezónu. Hodně záleží i na tom, jestli Brock Nelson, Gabriel Landeskog a Josh Manson stále dokážou hrát na vysoké úrovni. Avalanche přesto posílili a pokud se tentokrát vyhnou smůle se zraněními, měli by bojovat o první místo v Centrální divizi a zřejmě i v celé Západní konferenci. Pokud takto zakončí základní část, můžeme s jistotou hovořit o Coloradu jako o jednom z největších adeptů na Stanleyův pohár.
