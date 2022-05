PREVIEW: Déjà vu na druhou! Florida opět proti Tampě, Avs zkusí zopakovat demolici Blues

Hned šest sérií úvodního kola letošního play off NHL dospělo až do rozhodující sedmé partie. Obecný trend nejvíce nabouralo Colorado, které už po čtyřech setkáních vyprovodilo Nashville. Teď čeká Avs patrně náročnější zkouška v podobě St. Louis. Plný počet utkání nespotřebovala kromě dvou zmíněných mužstev ještě Florida. Vítěz základní části vyřídil dovolenou silnému Washingtonu a v dalším pokračování se rozpomene na loňskou třaskavou bitvu proti Tampě Bay.

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning

Nejlepší hokej světa dozrává na jižních svazích. Tak to alespoň vypadá podle zkušeností z posledních let. Lightning v probíhajících bojích o Stanleyův pohár myslí na zcela výjimečný zlatý hattrick, základní část zase ovládl nejjižněji situovaný klub celé NHL - Florida Panthers.

Cats nyní šplhají na další vrcholek. Přemohli Washington výsledkem 4:2 na zápasy, po dlouhých 26 letech zapsali úspěšnou sérii v play off a cítí, že by konečně mohla nastat doba panteří. V roce 1996 Panthers zaznamenali svůj největší úspěch, když uhráli finále. Tehdejší generaci mají vystřídat hvězdy jako Barkov nebo Huberdeau, kteří však v prvním kole tolik nezářili. Zato méně nápadný Carter Verhaeghe se blýskl bilancí 6+6 a důležitý pátý duel proti Caps rozsoudil svými pěti body.

"Musíme se na chvíli užít, co jsme vlastně dokázali. Trochu oslavíme, protože jsme dosáhli náročného cíle," povídal trenér Andrew Brunette oficiálním stránkám NHL po historickém postupu.

Nyní však oslavy musí stranou. Proti Floridě stojí stará známá Tampa Bay. Lightning dokázali nejbližšího protivníka odzbrojit v minulém play off, kdy získali úvodní rundu poměrem 4:2. První vlaštovku následovaly další a Bolts doletěli až k obhajobě poháru. Pověstný hattrick by znamenal tučný zápis do historie, vždyť naposledy na podobný počin dosáhli Islanders v 80. letech (NHL vyhráli dokonce čtyřikrát v řadě).

Hned na úvod letošního play off čelila parta kapitána Stevena Stamkose hrozbě vyřazení, ale nakonec urvala šestý i sedmý zápas. Znovu se totiž ukázala torontská tradice, neboť Maple Leafs už popáté v řadě nezvládli utkání kdo s koho. Osmi body k tomu nemalou měrou přispěl Nikita Kučerov, se třemi góly a dvěma asistencemi se neztratil ani český pracant Ondřej Palát. V brankovišti tradičně šéfoval Andrej Vasiljevskij.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Florida: Radko Gudas (O), Jakub Kos* (Ú)

Tampa: Jan Rutta (O), Dominik Mašín* (O), Erik Černák (O), Ondřej Palát (Ú), Maxim Čajkovič* (Ú)

*V letošní sezoně zatím neodehráli utkání v hlavním týmu.

TIP REDAKTORA

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:2

Všechno jednou končí. I když Florida proti Washingtonu nepředvedla žádnou dominantní jízdu, je patrné, že tým se spíše dostával do provozní teploty a sžíval se s úlohou favorita. Tampa dokázala Toronto přelstít hlavně záslouhou skvěle chytajícího gólmana, navíc jí vyhovoval ofenzivní styl soupeře. Florida má také řadu útočně smýšlejících hráčů, ale zároveň disponuje zodpovědnou obranou. Cats se tak poučí z loňského vypadnutí a oplatí Lightning rok starou porážku.

Colorado Avalanche - St. Louis Blues

A ještě jedno memento na loňský ročník. K opakovanému setkání dojde rovněž v sérii mezi Coloradem a St. Louis. Blues na ni nemají zrovna krásné vzpomínky, jelikož z play off vloni vypadli už po čtyřech mačích, v nichž dokonce pokaždé prohráli o tři a více branek. Tentokrát by chtěli zvrátit vyznění celé série.

Colorado zase straší neschopnost zvládat druhá kola vyřazovací fáze. Třikrát za sebou se šikovní Avalanche museli loučit už v konferenčním semifinále. A tak třebaže Avs smázli ve vstupním kole Nashville i s českým brankářem Davidem Rittichem z povrchu ledového, v Denveru svítí varovný vykřičník.

Fanoušci se mohou znovu těšit na fenomenálního obránce Calea Makara, který dokázal v dosavadním průběhu za pouhé čtyři zápasy nastřádat deset bodů. V produktivitě se drží na šestém místě, nicméně vedoucí McDavid (14) má v nohách o tři klání víc. Do brankoviště Colorada by se znovu měl vrátit Darcy Kuemper, který utrpěl v průběhu třetí partie proti Predators zranění, když se mu čepel hole dostala pod masku. Dokonale ho zastoupil Čech Pavel Francouz.

Blues trochu překvapivě vyválčili postup v sérii s Minnesotou. Konečný stav 4:2 na zápasy byl zejména vizitkou pětigólových střelců Davida Perrona, Ryana O'Reillyho a Vladimira Tarasenka. Prvně jmenovaný vede klubovou produktivitu s devíti body. Mezi tyčemi začal fenomenálním rekordem Ville Husso, když při své premiéře v play off jako první gólman v historii St. Louis udržel čisté konto. Jenže ve druhé půlce série se kouč Craig Berube rozhodl pro Jordana Binningtona. Nesáhl vedle. Osmadvacetiletý Kanaďan třikrát zvítězil a z 93 střel inkasoval jen pětkrát.

"V tom je jejich výhoda. Husso i Binnington jsou dobrými brankáři, nezáleží na tom, kdo z nich nastoupí. Blues pomohlo, že v prvním kole využili oba gólmany. Proti nám vsadí na toho, který bude mít formu. Když vychladne, vymění ho," popisuje flexibilní brankoviště soupeře trenér Jared Bednar pro NHL.com

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Colorado: Pavel Francouz (B), Martin Kaut (Ú)

St. Louis: Bez československé účasti

TIP REDAKTORA

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4:2

I když jsou Blues zarputilí, jejich ofenzivní choutky se rozprostírají ve všech formacích a soupeři znepříjemňují život nezlomnou bojovností, druhé překvapivé vyřazení zosnovat nedokážou. Avalanche se konečně podívají do konferenčního finále a potvrdí pověst, která se s jejich jménem pojí poslední tři roky. Nebude překvapením, když Avs svého protivníka pokaždé přestřílí. St. Louis zásluhou nebezpečných protiútoků a kvalitního výkonu brankáře dojde alespoň pro dva skalpy.

