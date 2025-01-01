Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10Jan Šlapáček
Devět let bez vyřazovacích bojů. Taková je aktuální bilance nejúspěšnějšího amerického klubu, který má na svém kontě jedenáct získaných Stanley Cupů. Red Wings v minulé sezóně udělali ve svém vývoji krok vzad, dokáží letos ukončit čekání na play-off a rozradostnit své fanoušky?
I během minulého ročníku dokázal Detroit živit naději na postup do vyřazovacích bojů téměř až do samotného konce, nakonec ale skončil pět bodů za Montrealem, který si pro sebe uzmul druhou divokou kartu. Hlavním důvodem byl špatný vstup Red Wings do sezóny, kde nabral výraznou bodovou ztrátu a ačkoli po výměně trenéra začal vyhrávat, v konečném součtu to nestačilo.
Nyní dostane Todd McLellan kompletní sezónu na lavičce a rozhodně je jedním z hlavních důvodů, proč by to letos mohlo Detroitu vyjít, ačkoli to znovu nebude vůbec jednoduché.
Yzerman se během léta pokusil svůj tým posílit, ale pozice na trhu mu příliš nepřála. Do zadních řad, které jsou považovány za největší slabinu, přivedl pouze Jacoba Bernarda-Dockera a zkušeného Travise Hamonica. Do útoku podepsal Masona Appletona a Jamese van Riemsdyka, kteří by měli hrát spíše ve spodních formacích.
Největší úlovek si generální manažer Red Wings připsal před otevřením trhu s volnými hráči, kdy výměnou s Ducks získal do branky Johna Gibsona. Pokud se mu budou vyhýbat zranění, bude brankářem číslo jedna.
Detroit vsadí na Gibsona
Brankoviště Detroitu rozhodně nebude slabinou. John Gibson si podle předpokladů uzme pozici brankářské jedničky a pokusí se oživit kariéru, která v posledních letech nabrala v Anaheimu klesající tendenci. Záda mu bude jistit zkušený Cam Talbot, na kterého se Red Wings mohli v minulém ročníku spolehnout.
Vzhledem k častějším zdravotním problémům výše zmíněné dvojice se dá očekávat, že se v prvním týmu Red Wings během sezóny ukáže i talentovaný Sebastian Cossa.
Obrana největší slabinou
Největší problémem Detroitu je jednoznačně obrana. Yzerman se v létě pokoušel najít vhodné posily, úspěšný ale při své snaze nebyl. Aaron Ekblad prodloužil smlouvu s Panthers a K'Andre Miller byl vyměněn do Caroliny. Novým mužem v zadních řadách bude Jacob Bernard-Docker, který ale bude hrát až ve třetím páru. Nedávno podepsaný Travis Hamonic bude spíše zálohou pro případ zranění.
Největší zodpovědnost budou mít na svých bedrech Moritz Seider a Simon Edvinsson. Oba mladí obránci budou na ledě trávit hodně minut a jde jednoznačně říct, že jejich výkony jsou klíčem k možnému postupu do vyřazovacích bojů.
Útok bez výraznějších změn
Složení útočných formací bude v Detroitu podobné jako v předešlé sezóně. Hlavní roli bude hrát čtveřice Dylan Larkin, Lucas Raymond, Alex DeBrincat a Patrick Kane. Právě prodloužení smlouvy s americkou legendou byl pro Yzermana jedním z nejdůležitějších úkolů letošního léta. Kane i přes svůj pokročilý věk nadále pravidelně boduje a je jedním z klíčů k velmi dobré přesilové hře, kterou měli Red Wings v NHL čtvrtou nejlepší.
Skvěle se v minulém ročníku uvedl i Marco Kasper, který by se měl zařadit po bok výše zmíněných hráčů. V Detroitu doufají, že se bodově přidají i další mladí hráči, zejména pak Jonatan Berggren a Elmer Söderblom.
Problém se skórováním spodních formací se Yzerman pokusil v létě vyřešit podepsáním Jamese van Riemsdyka, zatímco kvůli defenzivním úkolům a hře v oslabení získal na trhu s volnými hráči Masona Appletona.
Očekávání redaktora
Šance Detroitu na postup do play-off se během letošního léta příliš nezměnily. Red Wings budou znovu bojovat ve Východní konferenci o jednu z divokých karet, k jejímuž zisku budou potřebovat nadprůměrné výkony svých elitních hráčů. V opačném případě se tradiční klub NHL do vyřazovacích bojů znovu nepodívá.
