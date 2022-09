PREVIEW: Do nové sezóny bez klubové ikony. Prokoušou se Žraloci do play-off?

San Jose má za sebou sezónu, na kterou určitě nebude vzpomínat v dobrém. Play-off zůstalo Žralokům výrazně vzdáleno, v novém ročníku tedy je co zlepšovat. Právě postup do vyřazovací fáze zřejmě bude hlavním cílem Quinnovy družiny, i navzdory faktu, že tým po jedenácti sezónách opustil velezkušený Brent Burns.

Žraloci ze San Jose v loňské sezóně nezářili. Do play-off se neprobojovali, když v Západní konferenci posbírali 77 bodů, což nestačilo na lepší než dvanácté místo, hůře na tom bodově byly pouze Anaheim, Chicago, Seattle a Arizona.

Sázka na kvalitní gólmany

Kdo bude příští rok plnit roli jedničky? Zřejmě to bude Kaapo Kähkönen. Šestadvacetiletý rodák z Helsinek posílil Žraloky v březnu a stihl za ně odchytat jedenáct utkání, během nichž udržel úspěšnost zákroků na velmi solidním čísle, a sice 91,62 %.

Ani o dvojce není třeba dlouho spekulovat. Zkušený čtyřiatřicetiletý James Reimer odchytal loni za San Jose 48 zápasů, a i on měl velmi slušné statistiky. Jedno čisté konto, úspěšnost 91,10 % a 2,92 obdržených gólů na zápas. Určitě by rád měl pozici jedničky, ale nutno přiznat, že Kähkönen je o něco pohyblivější, navíc perspektivnější do budoucna.

O pozici brankářské trojky se potom porvou Aaron Dell a Eetu Makiniemi. Dá se předpokládat, že tito dva gólmani začnou na farmě a budou bedlivě pozorovat, zda náhodou nedojde ke zranění jednoho z dvou výše zmíněných gólmanů. Dell už patří mezi ostřílené borce a v NHL má něco odchytáno. Makiniemi přestoupil z Caroliny, kde v prvním týmu šanci nedostal.

Ztráta klubové ikony

Po dlouhých jedenácti letech opustil žraločí loď Brent Burns. Sedmatřicetiletý Kanaďan se na stará kolena rozhodl vyzkoušet novou výzvu v Raleighu, kde bude nově oblékat dres Hurikánů z Caroliny.

Obránce typický svým plnovousem v loňské sezóně nevynechal jediný zápas. Patřil k základním stavebním pilířům San Jose a jak bylo zvykem, tak dokázal často bodovat, k 10 úspěšným zásahům přidal solidních 44 asistencí. Bude zajímavé sledovat, jak si defenziva Žraloků bez dlouholetého vůdce poradí.

Sehranost klíčem k úspěchu?

Vedení mužstva na trhu příliš aktivní nebylo. Základní kostra kádru zůstala, což by mohlo být s blížícím se novým ročníkem určitě ku prospěchu. Kromě již zmíněného Brenta Burnse odešel z prvního týmu už jen Lotyš Rudolfs Balcers do Floridy.

Odchodů bylo více, ale jména jako Adin Hill, Jonathan Dahlen, Alexander Chmelewski, Ryan Dzingel, Alex Stalock, Lane Pedersen či Nicolas Meloche rozhodně nepatří mezi ty, jež by zastávali vůdčí postavení v týmu.

Naopak přišly zajímavé posily. Zlepšit práci do defenzivy bude úkolem pro z Floridy příchozího Markuse Nutivaaru, spolu s Matthewem Benningem jsou tito dva jedinými posilami do zadních řad.

Nových mužů směrem do ofenzivy je podstatně více. Jedná se o Lukea Kunina, Nica Sturma, Oskara Linbloma, Stevea Lorentze a Jevgenije Svečnikova. Teprve čas ukáže, zda vedení San Jose vsadilo na správné koně.

Česká stopa

Pokud bychom se podívali na sestavu San Jose, tak uvidíme dva hokejisty s českou vlaječkou u jména. Jedná se o obránce Radima Šimka a útočníka Tomáše Hertla.

Radim Šimek odehrál v uplynulém ročníku 36 zápasů, v nichž nasbíral pouhé dva body za jeden gól a jednu asistenci. Je tedy pochopitelné, že třicetiletý rodák z Mladé Boleslavi od sebe v následující sezóně očekává lepší výkony.

Tomáš Hertl patří k nejproduktivnějším hráčům mužstva. Loňskou sezónu završil s 64 body (30+34), více bodů nasbíral pouze Švýcar Timo Meier. Spolupráce těchto dvou hokejistů vypadá velmi dobře a letos by klidně mohla být jedním z klíčových faktorů k úspěchu.

Predikce

Kádr zůstal víceméně nezměněn, ale je dostatečně kvalitní na to, aby konkuroval nejlepším týmům v lize? Těžko můžeme očekávat Žraloky na nejpřednějších příčkách celé soutěže, každopádně o umístění v play-off by se klidně porvat mohli, a právě tato meta nejspíše bude hlavním týmovým cílem pro nadcházející sezónu.

Share on Google+