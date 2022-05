PREVIEW: Dostane Vaněček šanci zastavit rozjetou Floridu?

Play off nejslavnější hokejové ligy světa už nám pomalu klepe na dveře. Jeden ze soubojů o vstupenku mezi osmičku nejlepších týmů obstarají Florida Panthers a Washington Capitals. Tyto celky se ve vyřazovacích bojích utkávají vůbec poprvé v historii.

Mezi Floridou a Washingtonem byl sice po základní části poměrně propastný rozdíl 22 bodů. Dá se však očekávat, že tato série přinese mnohem vyrovnanější boj, než se na první pohled může zdát. Všechny vzájemné zápasy v letošní sezoně totiž skončily rozdílem jednoho gólu.

Florida Panthers – 82 zápasů, 122 bodů, úspěšnost 74,4 %, skóre 340:246, nejproduktivnější hráč: Jonathan Huberdeau 30+85

Celek ze slunné Floridy odehrál výbornou sezonu. Co se zisku bodů týče, byla dokonce nejlepší v historii organizace. Není tak divu, že Panthers dokráčeli až na vrchol celé ligy. S celkovým ziskem 122 bodů nakonec opanovali základní část a ukořistili Presidents‘ Trophy. Přitom pár týdnů zpět ztrácela družina Andrewa Brunetta pár bodíků na Colorado, které nakonec o tři body předehnala.

Cats odehráli celou sezonu naprosto suverénně. Jediná menší krize přišla v první polovině listopadu, kdy schytali čtyři porážky v řadě. Jinak byli hráči Floridy poměrně bezchybní. Navíc po celou dobu ukazovali neuvěřitelnou ofenzivní sílu. Do branek soupeřů rozdali 340 gólů, což je nejvíce od sezony 1994-1995, kdy se podařilo vsítit 362 gólů Penguins.

Skvělý ročník prožil Jonathan Huberdeau, který předváděl v lajně s Barkovem a Duclairem neskutečné věci! Kanadský útočník si výrazně vylepšil své bodové maximum ze základní části a pokořil hranici magické stovky. Nakonec se jeho bodový sběr zastavil na cifře 115.

Nebyla to však jen práce první lajny. Skvěle obstáli i další hráči. Například Sam Reinhart byl třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. Obránce Aaron Ekblad posbíral 57 bodů, čímž si vylepšil své maximum. V nejslavnější lize světa se výborně uvedl Anton Lundell, který ve své nováčkovské sezoně posbíral 44 bodů. Vzadu pak tvrdil muziku Radko Gudas, který rozdal 355 hitů.

Florida navíc doplnila kádr během uzávěrky přestupů. Nejvýraznější posilou byl Claude Giroux, který v 18 utkáních v novém dresu zapsal 23 bodů.

Panteři dobře vyřešili situaci v brankovišti, kde dali letos šanci zkušenostem i dravému mládí. Více prostoru však v průběhu ročníku dostával Sergej Bobrovskij, který nakonec oplýval 91,3% úspěšností zákroků a v průměru pustil za svá záda 2,67 gólu. V NHL se pomalu oťukával i Spencer Knight, který měl čísla jen o chlup horší.

„Víme, že to určitě nebude nic lehkého. Pokud chceme vyhrát, musíme přejít přes nejlepší týmy v lize. Budeme se ale soustředit na sebe a pokusíme se hrát náš hokej,“ komentoval situaci před play off útočník Ryan Lomberg.

Washington Capitals – 82 zápasů, 100 bodů, úspěšnost 61 %, skóre 275:245, nejproduktivnější hráč: Alexandr Ovečkin 50+40

Tým z hlavního města USA chyběl za posledních 15 let ve vyřazovacích bojích pouze jednou. Ale v uplynulých třech sezonách bylo play off pro Capitals velká bída. Parta kolem Alexe Ovečkina se totiž v posledních letech marně snažila probojovat přes první kolo. Loni je vyřadil Boston, předtím ztroskotali na NY Islanders a rok po zisku Stanley Cupu je vyprovodila Carolina.

Letošní základní část nebyla od Caps příliš přesvědčivá. Svou vstupenku do play off si na Východě zajistili jako poslední. Celkově skončili v lize na 13. pozici a z 82 utkání odcházeli čtyřiačtyřicetkrát jako vítězové. Zajímavostí je, že Washingtonu se nadmíru dobře dařilo především na ledě soupeřů, kde ukořistili 25 výher. Závěr základní části se šampionům z roku 2018 příliš nepodařil, prohráli totiž čtyři duely v řadě. Navíc se museli obejít bez Ovečkina, kterého do hry nepustilo zranění v horní části těla.

Předtím než se ruský kanonýr ocitl na marodce opět bodově táhl svůj celek. Produktivnějšího hráče v dresu Capitals bychom v kanadském bodování totiž nenašli. Ovečkin stále nahání Gretzkyho na postu nejlepšího střelce ligy. V letošní sezoně přeskočil už i Jaromíra Jágra a je nejlépe střílejícím Evropanem historie zámořské soutěže. Na Greztkyho mu sice ještě pár desítek gólů chybí, jedno prvenství však dokázal letos ukořistit. Jedná se o góly vstřelené v početní výhodě. Předchozí maximum nastavil Dave Andreychuk na hodnotě 274, Ovečkin už jich má 285 a nejspíše bude v následujícím ročníku přidávat i další zásahy.

Kromě Ovečkina se bodově probudil také Jevgenij Kuzněcov, který zářil především v úvodu sezony. Nakonec si však devětadvacetiletý Rus připsal téměř bod na zápas a skončil v klubové produktivitě druhý. John Carlson potvrdil roli ofenzivního beka, také se podílel na spoustě vstřelených branek. Tom Wilson atakoval hranici stovky trestných minut, nakonec se zastavil na cifře 98. V dresu Capitals se letos předvedlo i několik solidních nováčků. Především v obraně byl spoleh na Martina Fehérváryho, který dostával v průměru přes devatenáct minut na zápas. Útok zdobil Connor McMichael, který se v nejslavnější lize světa oťukává, nadějný centr v sezoně posbíral 18 bodů.

Na trade deadline se celek z hlavního města Spojených států rozhodl pořídit do zásoby pár leváků. V útočných řadách se objevil Johan Larsson, který dorazil z Arizony. Dále pak přišel další Švéd, a to navrátilec Marcus Johansson. Caps tak neulovili žádnou velkou rybu jako právě Florida.

V brankovišti se letos výborně ukazuje dvojice gólmanů, kteří si počty zápasů rozdělili téměř rovnoměrně. Vítek Vaněček zakončil základní část s úspěšností 90,8 %, navíc vychytal čtyři čistá konta. Ilja Samsonov měl nakonec úspěšnost zákroků lehce pod devadesát procent. Problémem však je, že ani jeden z maskovaných mužů nemá příliš velké zkušenosti s vyřazovacími boji. Takže je otázkou, jak se tato skutečnost projeví v letošním play off.

„Moc dobře víme, čeho jsou schopni a jakou mají za sebou sezonu, ale pro nás to bude skvělý test," promluvil před vyřazovacími boji John Carlson. „Těšíme se z toho, že můžeme hrát o Stanley Cup. Teď se soustředíme na první krok.“

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Florida – Washington 5:4

Washington – Florida 4:3

Florida – Washington 5:4p

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Florida: Radko Gudas (O)

Washington: Vítek Vaněček (B), Martin Fehérváry (O), Michal Kempný (O)

TIP REDAKTORKY

Florida Panthers – Washington Capitals 4:2

Série to bude určitě vyrovnaná, podobně jako všechny zápasy, které spolu letos celky odehrály. I přesto si myslím, že Florida se svým nabušeným kádrem bude slavit první vyhranou sérii play off od roku 1996. Důležitým faktorem však bude i přítomnost Alexe Ovečkina, pokud se dá tahoun Caps do kupy, zvýší to i šance na postup.

