Preview: Dotáhne české brankářské duo Anaheim konečně do play-off?

1. září 20:56Jakub Ťoupek
Kačeři mají za sebou 7 sezón bez vyřazovacích bojů. V loňské sezóně se zdálo, že je play-off blízko, špatný závěr, a jen 3 výhry z posledních 10 utkání, jim nakonec všechny šance zmařil. I tak to byl pro tým z Kalifornie nejlepší výsledek od poslední účasti ve vyřazovacích bojích. Vyjde Anaheimu sázka na české brankářské duo a návrat trenérské legendy na lavičku?
Když na začátku sezony 2021-22 opouštěl Joel Quenneville lavičku Florida Panthers, zdálo se, že je kariéra trenérské legendy u konce. Po čtyřech letech se ale ozval Anaheim, který se rozhodl pro angažování statisticky druhého nejlepšího trenéra historie a trojnásobného vítěze Stanley Cupu s Chicagem.
Postava Joela Quennevilla je ale ve světě NHL hodně kontroverzní. V říjnu 2021 z pozice trenéra Panthers rezignoval na svoji funkci poté, co byl zapleten do nezávislého vyšetřování Blackhawks kvůli obvinění bývalého hráče Kylea Beache ze sexuálního napadení ze strany tehdejšího video-kouče Brada Aldriche v roce 2010.
Šestašedesátiletý Kanaďan po necelých čtyřech sezonách nastupuje znovu do trenérské funkce v NHL, tentokrát však převezme Anaheim, který se pokusí dostat po 7 letech do play-off. Jedním z pilířů Quennevilleovy filozofie je i zodpovědná hra bez puku. On, i trenérský štáb očekává, že i ty největší hvězdy se budou vracet a plnit defenzivní úkoly. Každý hráč tak musí přispívat na obou stranách kluziště. Přitom všem ale nechává ofenzivně laděné hráče tvořit a využívat jejich kreativitu.
České brankářské duo
Ducks ví, kde najít ideální brankářské duo. Tím bude nově dvojice mistrů světa z roku 2024. Dlouhé sezóny očekávaný trejd Johna Gibsona se konečně stal skutečností a místo něj přišel Petr Mrázek. Ten se pokusí z posledního roky své smlouvy vyprodukovat maximum a pomoci Kačerům k vysněnému postupu mezi nejlepších 16.
Pravděpodobnou jedničkou ale už bude Lukáš Dostál. Ten podepsal novou pětiletou smlouvu, při které bude pobírat 6,5 milionu dolarů ročně. Už minulý ročník Dostál nastartoval naprosto skvěle, kdy měl úspěšnost 93,6 % a vévodil dlouhou dobu pořadí brankářů v počtu chycených gólů nad očekávání. Nakonec skončil s úspěšností 90,3 %.
Vše naznačuje to, že by se měl Dostál v nejbližších sezonách posunout do nejvyšších brankářských pater. Jeho ledově klidný styl, odolnost vůči tlaku a spolehlivost by se měly ukázat jako zásadní vlastnosti při postupu do play-off. K tomu by mohla pomoct i akvizice Mrázka, která by měla vytvořit v brankovišti Ducks přátelskou atmosféru a vítězného ducha.
Českou dvojici doplní Ville Husso, který se s Mrázkem potkal už v Detroitu. Generální manažer Ducks Pat Verbeek ale podepsal smlouvu i s finským brankářem pro případ nouze. Očekává tedy, že problémy v brankovišti Anaheim mít nebude.
Perspektivní obrana v čele s Gudasem
Anaheim bude opět své obranné řady stavět na mládí. Do závěrečných roků svých smluv vstupuje hned trojice mladých beků v čele s Jacksonem LaCombem, který prožil skvělou sezónu okořeněnou titulem mistra světa. Čtyřiadvacetiletý rodák z Minnesoty se dostal do pozice ofenzivního beka číslo 1 a se 43 body v 75 zápasech zakončil rok nominací do reprezentace. Na MS si pak v 10 utkáních připsal 5 bodů a odnesl si ten nejcennější kov.
Nováčkovské kontrakty uzavře i dvojice Olen Zellweger a Pavel Minťjukov. Ti obsadili ve skórování obránců 2., respektive 3. místo a posunuli svoji hru opět o kousek výš. Potřebné zkušenosti opět dodá Radko Gudas, kterého během prosince doplnil Jacob Trouba, bývalý kapitán Rangers. Oběma však také po sezóně končí kontrakt. Obrana Ducks tak může během deadline, či následující off-season projít výraznou proměnou.
Zajímavé bude sledovat také mladou dvojici Tristan Luneau a Drew Helleson. Luneau má za sebou pouze 7 zápasů v NHL, v loňské sezóně ale na farmě získal z pozice beka 52 bodů v 59 zápasech a letos bude chtít promluvit i do bojů nahoře. Naopak čtyřiadvacetiletý Helleson odehrál většinu ročníku v NHL. Jméno ke sledování je rozhodně mladého Nora Stiana Solberga. Ten prožil skvělý rok ve Švédsku, a hlavně na MS, kde v 19 letech ukázal, že bude patřit mezi světovou elitu.
Probudí se spící ofenzíva?
Hlavním problémem Kačerů byla jednoznačně ofenzíva. Ta byla třetí nejhorší v celé lize. Horší už bylo jen San Jose, u kterého se to dalo čekat, a hodně utrápený tým Nashvillu. Pouze 221 vstřelených gólů je tedy zařadilo až na samotný chvost střeleckých statistik. Dokáže ale Quenneville posunout ofenzívu Ducks na vyšší level?
Hlavní ofenzivní hvězdou byl Trevor Zegras, který vynechal přes 2 měsíce kvůli zranění kolene, a neprožil dobrý ročník. To si nakonec vyžádalo i trejd. Zegras chtěl především pozici na centru, která mu nebyla souzena, a byl odeslán do Philadelphie za Ryana Poehlinga. Poté se ale ukázalo, že nový kouč nesouhlasil s trejdem, jenže už bylo pro něj pozdě. Kromě Zegrase odešel i Isac Lundestrom, který odehrál v loňské sezóně téměř 80 zápasů v dresu Ducks.
Kabinu Anaheimu doplní útočníci Chris Kreider a Mikael Granlund, kteří by měli představovat výraznou posilu nejen na ledě, ale i v kabině. Tyto podpisy by měli zkrátit dobu čekání na nejlepší výsledky od trojice McTavish, Carlsson a Gauthier. Ti by měli přeskočit Troye Terryho a Franka Vatrana, jejichž stabilní výsledky dodávají Ducks potřebné body.
Jediným, kdo nemá vyřešenou budoucnost je Mason McTavish, který už v minulé sezóně nosil na dresu A. Mladý Kanaďan se dostal do role ústřední postavy organizace a v 76 zápasech zapsal 52 bodů. Nyní však čeká na svůj kontrakt, který se může vyšplhat do vyšších jednotek milionu dolarů za rok.
Dvojice Gauthier a Carlsson získala 44, respektive 45 bodů. Jejich ofenzivní kvality se ale ukázaly především na MS, kde patřili oba mezi hlavní útočné zbraně svých týmů. Oba mají před sebou velký ročník, poslední jejich nováčkovských smluv. Zkušenosti a klid na puku by měla dodat právě dvojice Kreider – Granlund. Kreider by měl přidat potřebné branky, Granlund je spíše nahrávač a defenzivně zodpovědný typ útočníka. Oba jsou ale už věkem lehce za zenitem a měli by spíše pomoci mladým puškám se pořádně rozstřílet.
Očekávání redaktora
Anaheim čeká na play-off dlouhá léta. Loni už to vypadalo nadějně, stejně to ale nedopadlo. Jediným možným způsobem, jak může vyřazovacích bojů tým dosáhnout, bude skvělá brankářská dvojice a produktivita dravého mládí. Kačeři si však budou muset na play-off ještě minimálně rok počkat.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.