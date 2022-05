PREVIEW: Druhé kolo okoření bitva o Albertu, Rangers proti Carolině stahují manko ze základní části

Čapněte ovladač, strčte popcorn do mikrovlnky a mějte oči na stopkách. V noci startují dvě atraktivní série druhého kola play off. Po dlouhých 31 letech se zopakuje hokejové drama pro pamětníky: bitva o Albertu. Ve vyřazovací části nastala naposledy v roce 1991, letos se tradiční svátek mezi Calgary a Edmontonem vrací. Souběžně s ním zahájí vzájemnou tahanici také hokejisté Hurricanes a Rangers, kteří se v základní části rvali o prvenství v Metropolitní divizi.

Carolina Hurricanes - New York Rangers

Majitelé Rangers mohli po letošní základní části uznale pokyvovat hlavami. Tým skončil na sedmém místě a v brankovišti hýčkal Igora Šesťorkina, dost možná budoucího vítěze Vezina Trophy. Stalo se veřejným tajemstvím, že Blueshirts mohou v bojích o Stanley Cup šokovat.

Osud navíc přihrál newyorskému celku pro první kolo soupeře, který hned od úvodního zápasu postrádal plánovanou jedničku v brankovišti. Mezi tyče se v dresu Pittsburghu postavil Louis Domingue, brankář, co do té doby během dvou let odchytal v NHL čtyři utkání. Měla to být pro Rangers snadná šichta, místo toho se trápili. Postup až v prodloužení sedmého duelu vystřelil Artěmij Panarin.

A hokejoví experti se začali ptát. Když měla parta kolem jedenáctibodového útočníka Miky Zibanejada takový problém s bezejmenným náhradníkem, co zmůže proti Anttimu Raantovi z Caroliny? Ve vzduchu navíc visí návrat fenomenálního Dána Frederika Andersena, který zatím v play off chyběl vinou zranění.

Také proto si Carolina došla pro postup s Bostonem v nejzazším možném termínu. Útočníci spali a nebýt produktivních obránců Jaccoba Slavina (8 bodů) a Tonyho DeAngela (8), možná by David Pastrňák nikdy nepřistál v dějišti mistrovství světa. Ani mužstvo z Raleigh si tak neužilo hladký vjezd do play off.

Přesto je v nadcházející sérii považováno za mírného favorita. Důvodem je třeba to, že v základní části Rangers ztratili na Carolinu šest bodíků. Pomohly k tomu i dva dubnové vzájemné zápasy, v nichž Hurricanes na ledě soupeře zvítězili v poměru 4:2 a 4:3.

"Nehráli jsme s nimi tak dávno, takže si nemyslím, že by se jakkoliv změnili," komentoval trenér Canes Rod Brind'Amour pro oficiální ligové stránky. "Víme, proč jsou úspěšní. Oba týmy se navzájem znají, ale všechno záleží na tom, jaký obrázek pak nastane na ledě."

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Carolina: Patrik Hamrla* (B), Martin Nečas (Ú)

NY Rangers: Adam Húska** (B), Libor Hájek (O), Filip Chytil (Ú), Jaroslav Chmelař* (Ú)

*V letošní sezoně zatím neodehráli utkání v hlavním týmu

**Húsku uvolnili Rangers na mistrovství světa

TIP REDAKTORA

Carolina Hurricanes - New York Rangers 3:4

Brankář Igor Šesťorkin v prvním kole nepřesvědčil, ale to střelci Caroliny také ne. Ve druhé rundě už se ruskému mladíkovi podaří přepnout na vyšší rychlostní stupeň. Hurricanes mají velmi dobře poskládaný tým, série bude nejspíš dlouhá a vyrovnaná. Po závěrečné siréně však propukne radost na straně Rangers. Zvládnou lépe tlak, vyhrají sedmý duel v Raleigh a oplatí protivníkovi zklamání ze základní části.

Calgary Flames - Edmonton Oilers

Nasvědčoval tomu v podstatě celý průběh základní části. Calgary a Edmonton na sebe měli pifku od prvního buly této sezony. Začátek vyšel lépe Oilers, kteří kralovali nejen Pacifické divizi, ale celé ligové tabulce. Jenže zatímco Edmonton začal ztrácet půdu pod nohama a do play off se znovu vyšvihl až exkluzivním finišem, Flames vsadili v rámci výkonnosti na konstantní křivku. Výsledkem bylo první místo Pacifické divize.

Bitva o Albertu je v hokejovém slovníku tučným heslem. Když se hrála v play off naposledy, Česko a Slovensko si ještě spokojeně lebedili ve společném státě. Psal se rok 1991.

Edmonton tehdy vyválčil únik z prvního kola po sedmi dlouhých bitvách. Jenže časy se změnily, v uplynulých 15 ročnících Oilers okusili play off jen třikrát. Nabízí se jim ojedinělá šance získat konferenční finále. Na úvod se protrápili měřením s Kings, jedním z nejhorších týmů, které pronikly do vyřazovací fáze. Varovná zkušenost však může Edmonton probudit z letargie.

Bodování už tradičně ovládá Connor McDavid, který se na úspěchu podílel 14 body. Teď má ovšem proti sobě velmi kvalitního soupeře. Urostlý Švéd Jacob Markström potvrzoval svou kvalitu už během základní části, přesto se dokázal se startem v play off dostat do ještě zářivější formy. Průměr 1,53 gólu na zápas mu momentálně závidí všichni brankáři, kteří v play off dostali čichnout.

Od série se očekává řada šarvátek, ostrých zákroků i doher v tiskových centrech.

"Bude tím žít celá provincie," je přesvědčený kouč Oilers Jay Woodcroft. "Rivalita mezi těmito městy trvá již mnoho let. Všichni se na tu událost těší. My se však v první řadě připravujeme na kvalitní hokejový tým, který se proti nám postaví."

Velkou vřavu očekává také útočník Calgary Johnny Gaudreau. "Nikdy jsem nedostal šanci hrát proti Oilers v play off. Bude to opravdu mimořádné a zábavné. Provincii to jen prospěje, čeká nás skvělá série," myslí si osmadvacetiletý Američan.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Calgary: Dan Vladař (B), Adam Růžička (Ú), Adam Klapka* (Ú), Martin Pospíšil* (Ú)

Edmonton: Ostap Safin* (Ú), Tomáš Mazura* (Ú)

*V letošní sezoně zatím neodehráli utkání v hlavním týmu

TIP REDAKTORA

Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:1

Věčně omílané téma. Edmonton disponuje dvěma patrně nejlepšími hráči současnosti, ale kvalitu hvězdného dua rozmělňuje neschopnost ostatních spoluhráčů. I kdyby se McDavid s Draisaitlem přetrhli, nemělo by to na komplexnější Calgary, které vlastní dvě elitní formace, schopnou obranu a špičkového brankáře, stačit. McDavid svým uměním ukradne jeden, možná dva zápasy. Zbytek bitvy o Albertu se ale ponese ve znamení plamenů. Markström vychytá alespoň dvě čistá konta.

