Preview: Ducks by rádi zabojovali o play-off. Zřejmě si ale ještě počkají

Šok na draftu, příchody zkušených hráčů a vyhlášení útoku na play-off. V Anaheimu se v létě děly věci, ale hlavní otázka v podobě kontraktu Zegrase zůstává stále nezodpovězena. Vedení každopádně dělá všechny potřebné kroky, aby mladý tým stále rostl. Podhoubí se pomalu rýsuje, ale na úspěch to letos zřejmě ještě nebude.

Útok 5/10

Už do velmi slušného arsenalu mladíků, který má Anaheim k dispozici, přišel švédský univerzál Leo Carlsson, kterého si Kačeři vybrali z druhého místa na draftu. Všichni přitom čekali, že Ducks ukáží na centra Adama Fantilliho, který nakonec připadl jako dárek Columbusu. Nad tímto krokem dodnes kroutí mnoho fanoušků hlavou, ale čas ukáže, zda bylo rozhodnutí přeskočit hvězdu Michiganu správné. Carlsson si každopádně místo v sestavě bude muset vybojovat.

Útočné řady mají mnoho talentu, ale potřebují dozrát. Mason McTavish zažil skvělou sezonu s průměrem přes 0,5 bodu na zápas a bude na něm, aby si statistiky obhájil. Na kontrakt stále čeká Trevor Zegras, který platí za jeden z největších talentů Kačerů a fanoušci už začínají být hodně netrpěliví. Týmu se osvědčil i Troy Terry, který obdržel dlouhodobý pakt a je v ideálním hokejovém věku.

Vedení si ovšem je vědomo, že pro mladé pušky je nutné sehnat zkušené učitele. Anaheim tedy přivábil Alexe Killorna, který kývl na tučnou nabídku a měl by dohlížet na výchovu prospektů Kačerů. V týmu navíc pokračují Adam Henrique, Frank Vatrano nebo Ryan Strome, kteří také mají zkušeností na rozdávání.

Obrana 4/10

V zadních řadách Kačeři nadále věří zkušenému Camu Fowlerovi, kterému produktivitu kazí hrozivá bilance statistiky +/-. Ta ovšem definuje celý tým. Defenzivní řady ovšem bylo třeba nutně posílit, a to hlavně o praváky. Proto přišel tvrďák Radko Gudas a Ilja Ljubuškin. Do hry by se měl vrátit i Jamie Drysdale, kterého připravilo o minulou sezonu nepříjemné zranění. Kačeři doufají, že jim i v zadních řadách brzy dozrají i další mladé prospekty. Každopádně by bylo třeba obraný val ještě posílit, aby zadní vrátka nebyla otevřená jako v loňském ročníku.

Brankáři 6/10

Duo Gibson – Dostál by mělo letošní sezonu zahájit. John Gibson je ostřílený muž, který už sice nemá fazónu jako před léty, ale může svému nástupci mnoho předat. Problémem ovšem je, že dlouholetá stálice Ducks by ráda co nejrychleji změnila dres, aby ještě měla šanci získat pohár. V záloze tedy zůstává Alex Stalock, který by v případě nouze zaskočil. Příběh Johna Gibsona bude ještě hodně zajímavý. Každopádně bude třeba zápasy mezi gólmany rozdělit, aby si česká hvězdička přičichla k tempu NHL, ale zároveň nebyla přetížena. Maskovaní muži to budou mít ovšem za obranou Kačerů velmi těžké.

Celkové hodnocení redaktora

Tým potřebuje dozrát a letos to na slušný výsledek rozhodně nevypadá. Pacifická divize sice neplatí za nejsilnější, ale Anaheim se opět bude pohybovat spíše u spodních pater tabulky. Útočníci sice pomalu sbírají zkušenosti, ale obrana by posílení jistě snesla a zatím nevypadá, že by byla schopná odolat útokům konkurence. Velká nejistota k tomu všemu panuje u Johna Gibsona, který touží po novém zaměstnavateli.

Share on Google+